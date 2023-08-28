國軍英靈托夢 彰化民間國軍忠烈祠今後並列國家春秋二祭

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，埔心社區發展協會榮譽理事長許增鏞多日前被托夢，這座忠烈祠的國軍英靈希望國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬能來探望，今天馮世寬前來祭祀，並表示已交代未來春秋兩祭都要來這裡祭祀國軍英靈。

埔心鄉民間國軍忠烈祠與百姓公廟合建，正式名稱為「乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公」，馮世寬今天依國家忠烈祠祭祀規儀，由憲兵遞交香柱、花圈、鮮果、水酒等供品，率領彰化、雲林的榮民服務處和憲兵單位主管，埔心鄉長張佩瑩和各級民代、鄉農會總幹事張旗聞、乘鶴堂管理委員會主任委員許新吉、地方士紳約50人，祭拜埋骨在乘鶴堂的276名國軍英靈。

馮世寬說，退輔會負責全台東、西、南、北四座國家忠烈祠的春、秋兩祭，某次聚會聽到好友許增鏞提起被托夢，安葬埔心鄉的一群國軍生前保衛鄉里，死後與百姓公同葬，希望他能來看看，他查資料後確定有這件事就以晚輩身分向長輩致敬，希望這個傳統繼續下去，並交代與國家四大忠烈祠同步舉辦春、秋兩祭，不但讓忠靈安息，並提醒民眾對軍人和榮民要有崇高敬意。

許增鏞很感謝馮世寬重視埔心鄉乘鶴國軍忠烈祠，親自前來祭祀。許增鏞表示，某日晚上睡覺時，夢見穿著軍裝的人問「你認識以前的國防部，現在當退輔會主委的人嗎？可以請他常常過來看我們嗎？」夢醒後他訪查住家附近的乘鶴堂，果真有276名國軍葬在這裡，就拜託馮世寬過來，今天祝禱並宣布「完成任務，可以永久安息。」讓國軍英靈如願以償。