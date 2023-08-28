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南投規劃草屯全民運動館 具綜合球場、體適能中心等

中央社／ 南投縣28日電

南投縣府規劃興建「草屯全民運動館」，今天辦理可行性評估及規劃公聽會，預計興建地下1層停車場及地上3層，空間規劃體適能中心、綜合球場、攀爬室、瑜珈教室、射箭場等。

南投縣無國民運動中心，縣民一直很期待興建，南投縣政府今天在草屯鎮公所會議廳辦理草屯全民運動館OT案可行性評估與先期規劃公聽會，館址確定設在草屯植物公園旁空地，預計興建地下1層停車場及地上3層運動空間，初估經費新台幣5億元。

公聽會由南投縣副縣長王瑞德主持，草屯鎮長簡景賢及多名縣議員出席，王瑞德表示，草屯全民運動館規劃設置體適能中心、籃球及排球綜合球場、桌球場、羽球場、攀爬室，韻律及瑜珈教室，及因應縣立旭光高中特色運動需求的射箭場，今天公聽會盼收集更多建議。

簡景賢說，民眾對運動場館需求很大，國民運動中心更是期待，館內設施要以需求較多的運動項目為考量，還有鎮立游泳池年久失修，盼一併納入運動館整體規劃；出席民代陸續提出盼兼具大型比賽場地功能、停車空間是否足夠、盼增加規劃曲棍球、直排輪場地。

規劃公司簡報說明，綜合球場可多功能使用，觀眾看台也是活動式，可滿足舉辦運動賽事需求，場館旁演藝中心後方也有停車場，應可滿足停車需求；縣府教育處指出，將依促進民間參與公共建設法委託民間廠商營運管理，以提供舒適、專業、安全運動環境。

運動 南投 停車場

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