「下一個台中七期」招商 50家大企業今出席說明會

台中水湳經貿園區經貿段6、8地號招商中，園區各項重大建設陸續完工，台中市政府經濟發展局今舉辦招商說明會，目標引進國際級旅館及複合式百貨商場，吸引逾50家業者到場交流，預計今年第四季正式公告招商。

經發局說明，這次招商標的西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，將採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。

經發局指出，此次招商標的除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，尚可以做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，土地使用彈性極佳，且建蔽率80%、容積率500%，適合大面積開發案。

今日招商說明會廠商出席踴躍，產業涵蓋零售百貨業、壽險業、觀光旅遊業及營建業等，超過50家業者到場交流，包含雲朗觀光、寶成集團、新光三越、遠東百貨、統一集團、戴德梁行等。

營建業者如在台不乏大型商業設施開發經驗，如第一大國際開發的台中高鐵娛樂購物城、太子建設台中金典酒店、國泰建設的和逸飯店、遠雄建設的花蓮遠雄悅來大飯店、豐邑機構的台中豐邑Moxy酒店、鄉林建設的日月潭涵碧樓、瓏山林企業集團的蘇澳冷熱泉度假飯店、興富發建設的台南安平雅樂軒Aloft飯店、潤泰創新的CITYLINK南港店等，可望再掀起另一波投資台中熱潮。

另考量此案開發量體大，也提供企業聯盟投資選項，預計今年第四季正式公告招商。

經發局長張峯源說，水湳經貿園區被視為「下一個七期」，市府投入300億興建重大建設，更有高綠覆率的中央公園位居其中，周邊緊鄰逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，有逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城環繞，後勢看好。

張峯源說，招商地塊西側有台中國際會展中心，工程進度逾86%，目標2025年開幕啟用，每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，與6、8地號具備的觀光遊憩機能相輔相成。