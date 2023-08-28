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蘇拉颱風進逼 南投災民嚇壞急堆沙包憂又釀災

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供
蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供

南投仁愛鄉月初才因卡努颱風受創嚴重，蘇拉颱風又將影響台灣，為防範又遭風雨摧殘，受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心，鄉長江子信說，密切關注颱風動向，並視中央發布相關警戒資訊，超前部署，人員該撤就撤。

卡努颱風外圍環流帶進驚人雨量，仁愛鄉多處傳出土石流，對外交通、通訊、電力等一度中斷，災情慘重，經地方、中央通力合作，各界挹注物資及人力，總算恢復交通，未料才完成災區緊急搶修，至今仍在復原家園，蘇拉颱風又恐將襲台。

國家災害防救科技中心預估，蘇拉颱風朝向台灣南方海域移動，強度持續增強，暴風圈周三至周五影響台灣陸地，恐帶來強風豪雨，仁愛鄉公所及當地居民不敢輕忽，南豐、親愛等地民眾趁天氣還沒變壞，著手開始堆置沙包，加強防颱防災。

親愛村今依居民登記狀況發放沙包，南豐村民眾甚至自掏腰包自製更多沙包防災，民眾表示，當地野溪因月初的超大豪雨爆發土石流，洪流沿道路、邊坡灌進住家，就怕這次又釀災，決定加強防範，將更多沙包堆在房屋旁跟路邊，盼降低災害。

仁愛鄉長江子信說，上周就密切關注颱風動向，並要求各村調查並回報公有戰備存糧現況，陸續補足並確保各部落有7至14天的存量，也要求道路開口契約廠商的人力及機具在蘇拉颱風陸上警報發布前就到位，但由衷期盼是備而不用。

而待氣象局發布陸警，公所災害應變中心將進行二級開設，並視中央發布的雨量、風力、土石流等警戒預報資訊，針對土石流潛勢區宣導預警性撤離，另部落路況不穩、易受困地區民眾，或須洗腎等慢性病患等，更將超前部署，人員該撤就撤。

蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供
蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供
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蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供
蘇拉颱風進逼台灣，南投仁愛受災戶今開始堆沙包防颱，公所加強呼籲居民勿掉以輕心。圖／民眾提供
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