彰化市彰南路違停嚴重 議員建議大竹排水加蓋做停車場

彰化縣議員楊子賢今天在縣議會臨時會中，針對彰化市東區彰南路違規停車嚴重問題，建議縣府研議大竹排水溝加蓋，建設路外停車場改善。縣長王惠美答覆表示，只要有利於鄉親的建議，會責成相關單位研究規劃。

楊子賢說，在彰南路常看到許多違停車輛占據機慢車道，無論是卸貨或至店家消費，甚至只是住家為攙扶長者回家暫時停車，都常常被檢舉達人投訴，搞得大家都很緊張，怨言四起，甚至引起警民衝突，但縣政府長年都沒有為彰南路提供公共建設解決問題，忽視東區發展，將東區當成次等縣民。

楊子賢指出，像是外地觀光客，若是查詢縣政府架設的「彰化停車GO」APP，會發現東區無論是路側停車或路外停車場，一個都沒有，代表遊客來到此處消費，完全只能各憑本事找車位，對東區整體發展，尤其是已經成形的大竹商圈發展會帶來侷限。

楊子賢呼籲，現在管轄彰南路的公路總局彰化工務段，正針對路型調整在研擬細部規劃，縣政府不應該置身事外，綜觀整個路網，垂直於彰南路的大竹排水溝上方，應在維護防洪蓄水的前提下，正式啟動加蓋公有的路外停車場，以此來作為具體配套，提供優質的公共建設給鄉親。