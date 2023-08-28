日本鳥取縣知事來訪 盧秀燕頒贈榮譽市民獎章

慶祝台中市與日本鳥取縣締結友好城市5週年，鳥取縣知事平井伸治今天拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕除頒贈榮譽市民獎章給平井伸治，並期盼雙方持續往來促進彼此情誼。

台中市與鳥取縣締結友好城市5週年，鳥取縣知事平井伸治今天率團拜訪台中市政府，盧秀燕致贈刻有蝴蝶蘭、火鶴等台中知名花卉的琉璃藝品給平井伸治，平井伸治則回贈兔子造型威士忌，盧秀燕並頒贈榮譽市民獎章予平井伸治。

盧秀燕表示，今年除了是兩地締盟5週年，10月也是兩地溫泉締結姊妹湯7週年，台中的溫泉為碳酸泉，鳥取的溫泉屬於硫酸鹽泉和鐳礦泉，兩地溫泉各有特色，都能幫助血液循環、促進身體健康。今年10月台中還將舉辦「台中好湯溫泉季」及「國慶焰火大會」等活動，誠摯邀請鳥取縣民眾10月來台中看焰火、泡好湯。

平井伸治表示，兩地在台中縣市合併前即開始交流，起源於梨穗木的農業交流，後來兩地也進行青少年、溫泉、產業、文化等多方交流，感謝中市府各局處的夥伴及中市府國際事務委員會委員謝明達的協助，促進兩地合作，讓兩地的民眾幸福，更希望兩地在疫情後，以5週年為新的起點，在更多方面有更深入的交流。

平井伸治現場還以流利台語演唱一段台語歌「你是我的兄弟」，表達「台中就是鳥取的兄弟」。