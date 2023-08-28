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想找工作別心急 勞動部中彰投分署精選11計畫為青年服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
23歲的陳靖（右）參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
23歲的陳靖（右）參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

畢業季進入尾聲，還沒找到理想工作的人心裡不免焦急。勞動部勞動力發展署中彰投分署今天說，針對在學、社會新鮮人、待業中或在職等不同階段青年，他們精選了6項職業訓練計畫和5項就業促進補助計畫，不管是想培養一技之長，還是想直接就業或創業，均有量身打造的資源，只要懂得運用，就不是困難。

勞動力發展署中彰投分署今天舉辦記者會，宣導相關的協助就業計畫，表示今年截至7月已培訓超過5千名青年，協助超過2萬名青年就業。其中兩位受協助青年和他們的雇主都現身說法，表他們就是依政府協助方案找到工作、人才，感謝分署的協助。

像是29歲的張力重，他高工肄業、打過不少短工，3年前因不知人生未來方向，於是向員林就業中心埔心台求助，就服員評估當地有許多製造廠缺工，可即時上工，還可學到一技之長，加上張力重也願意邊做邊學，於是就依缺工獎勵計畫，媒合前往金大展工業公司擔任CNC電腦銑床技術員。

張力重不僅學到了技術，且今年已經開始帶領新進員工，要幫老闆把專業與經驗傳下去。公司董娘涂群美今出席記者會說，中彰投分署推薦的員工向來很有口碑，所以公司有近半數員工是由分署推介，很願意幫助青年學習專長、促進就業。

23歲的陳靖大學化材系畢，只有在學打工經驗，他報名參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師，因工作積極且表現良好，還獲得加薪機會。

中彰投分署長劉秀貞說，青年失業率是各國關注的焦點，勞動部為促進青年就業，5月啟動「投資青年就業方案第二期」，提供青年多元的就業促進方案。分署是一線服務執行單位，常發現有青年對這些資源一知半解，因此特別精選11項計畫，透過簡易圖表分類，希望讓青年們能一目了然，方便運用。

劉秀貞說， 不管有需要的青年朋友是親自去各地就業服務中心或是打電話，都會有專人服務，針對青年的需求，從諮詢到輔導和協助，即便是去企業參訓、就業，過程中都會有專人陪伴，讓年輕朋友可以適應職場，並持續走下去。她說，希望青年朋友別忘了勞動部的資源，要投入職場，最好的夥伴就是勞動部。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（左三）說，他們特別精選11項計畫，透過簡易圖表分類，希望讓青年們能一目了然，方便運用。記者黃寅／攝影
勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（左三）說，他們特別精選11項計畫，透過簡易圖表分類，希望讓青年們能一目了然，方便運用。記者黃寅／攝影
勞動力發展署中彰投分署精選11項計畫，透過簡易圖表分類，希望讓青年們能一目了然，方便運用。記者黃寅／攝影
勞動力發展署中彰投分署精選11項計畫，透過簡易圖表分類，希望讓青年們能一目了然，方便運用。記者黃寅／攝影

青年 勞動部

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