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石岡熱氣球嘉年華9月1日登場免費接駁 警規劃交通疏導

中央社／ 台中28日電

台中市石岡區公所舉辦熱氣球嘉年華，9月1日至3日在土牛休閒運動公園登場，主辦單位規劃免費接駁車，警方規劃交通疏導措施，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往會場。

不讓台東熱氣球專美於前，台中市石岡區公所在9月1日至3日，在土牛休閒運動公園辦理「2023珍愛水資源市政宣導－石岡熱氣球暨在地文化產業行銷活動」活動；2日晚間還有長達600秒的璀璨煙火秀及音樂晚會，3日閉幕式還有光雕秀。

東勢警分局今天告訴中央社記者，熱氣球嘉年華活動吸引許多民眾前來觀賞、體驗，今年規劃「石岡熱氣球嘉年華」交通疏導措施，主辦單位已規劃境外停車場免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

交通疏導規畫為：1、國道4號下東勢端左轉豐勢路後直行，在豐勢路與明德路口左行豐勢路，前往石岡水壩管理中心停車場，可搭乘免費接駁車前往會場，沿線停靠石岡區公所、情人木橋後抵達土牛國小下車，徒步國校巷進入會場。

2、由苗栗縣卓蘭鎮經過卓蘭大橋，沿東蘭路直行至東關路左轉，直行東關路下東勢河濱公園停車場，搭乘免費接駁車前往會場，抵達土牛國小下車徒步國校巷進入會場。

3、車輛可停放東勢客家文化園區、東勢立體綜合停車場，在東勢總站搭乘豐原客運至「下土牛」站，抵達土牛國小下車，徒步國校巷進入會場。

熱氣球嘉年華 停車場 台中市

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