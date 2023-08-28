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台中外埔大安溪堤防二周3死車禍 蔡其昌要求提交通安全改善計畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要的河堤設施，立法院副院長蔡其昌今天會同相關單位會勘，持續要求水利署針對大安溪沿岸的河堤設施編列強固經費。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要的河堤設施，立法院副院長蔡其昌今天會同相關單位會勘，持續要求水利署針對大安溪沿岸的河堤設施編列強固經費。圖／蔡其昌辦公室提供

一對夫妻昨天開車經台中市外埔區大安溪堤防路發生車禍，妻死夫傷，該路段近二周內已發生3死車禍，立法院副院長蔡其昌今天會同相關單位勘查設施工程，也現場要求第三河川局盡快召集專家商討應如何改善，提出交通安全改善計畫。

台中市大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要的河堤設施，立法院副院長蔡其昌自民國108年起，持續要求水利署針對大安溪沿岸的河堤設施編列強固經費，保障民眾生命及財產安全。

水利署近5年來共投入約1億3600萬經費整建堤防，立法院副院長蔡其昌今天邀集水利署第三河川局副局長劉敏梧、台中市議員施志昌、外埔區公所、大甲區公所等單位和里長視察工程進度，盼大安溪廍子堤防整建工程及社尾堤防整建工程如期如質完工，確保民眾生命及財產安全，並提升大安溪整體河防安全及減碳綠美化。

蔡其昌表示，過去10年來長期努力爭取整治大安溪，獲編列的總經費已經達到1億3000萬，河川治水的整治、提高防洪標準、降低對人民財產及生命安全的風險，沿岸的堤防也呼籲水利署要一併整建加固、確保安全。

他說後續將老舊的廍子堤防及社尾堤防進行整建，今天到場視察相關工程進度，聆聽地方民眾的意見，兩項工程預計將於113年3月全部完工。

台中市議員施志昌說，感謝副院長蔡其昌長期為海線鄉親發聲，向中央爭取1億3000萬的經費用於整治大安溪及整建沿岸堤防。近期該路段常發生重大車禍，多數都是外地人因不熟路況而發生，目前管理單位為第三河川局防汛道路，他也會爭取市政府接管該條道路，才能依照道路相關規則設置標誌標線，讓這條道路更加安全。

第三河川局副局長劉敏梧指出，中市大安溪河堤設施強固相關計畫，近5年來總計已投入近1億3600 萬經費整建、加固堤防，目前大安溪廍子堤防及社尾堤防整建工程刻正進行中，工程總經費6500 萬元，預計將於113年3月全部完工，改善堤防多處混凝土劣化、裂縫和破洞的損壞。

該路段近期常發生重大車禍，蔡其昌也現場要求第三河川局盡快召集專家商討應如何改善，提出交通安全改善計畫，同時採納地方鄉親的意見，務必降低該路段的危險，避免重大車禍發生。

蔡其昌 車禍 台中市

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