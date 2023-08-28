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彩繪橋聳雲天遭遊客打槍 南投擬設大型攀爬設施吸客

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影

南投國姓「橋聳雲天綠雕園區」啟用年餘，吸客不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱，增加觀光亮點。但高公局表示，彩繪國道高架橋墩柱恐影響安全檢測，不予核准；縣府則表示，規畫在該園區內增設大型攀爬設施，待定案，最快明年施工。

國道6號國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府認為具觀光潛力，向高速公路局租用約9公頃土地，耗時3年斥資3千萬元改造為「綠雕園區」，2022年啟用後，吸客成效不如預期，至今仍未能收費營運。

為突破橋聳雲天綠雕園區經營困境，縣府觀光處、農業處今天邀集國道高速公路局中區養護工程分局南投工務段、國姓鄉公所及在地民代等前往會勘，縣議員林芳伃建議，結合當地客家文化、產業等特色彩繪高聳墩柱，藉此增加觀光亮點。

縣議員吳國昌則認為，該園區主打綠雕植栽，但園內植栽數量及品質不夠吸睛，且過於靜態缺乏亮點，仍有很大的進步空間，建議縣府除了增加植栽數量，更因針對四季變化栽種季節性的花草，使其一年四季皆能觀賞，提升遊園價值及品質。

對此，高公局南投工務段表示，為確保國道高架橋安全須定期檢測，若發現0.3毫米以上裂縫就要長期監測，而彩繪恐不利監測墩柱橋體表面裂化及白華現象；另，縣府向該局租地時也明訂不得妨礙高架橋檢測，因此無法核准墩柱彩繪行為。

縣府農業處表示，已規畫在園區內增設大型攀爬設施，提高對年輕客群的誘因，後續將舉行地方說明會，待彙整意見定案，最快明年能施工；觀光處則表示，未來會將南投燈會、花卉嘉年華等與綠雕園區串連，透過活動行銷帶動地方觀光。

南投縣府觀光處、農業處今邀高公局、國姓公所及民代等會勘橋聳雲天綠雕園區。記者賴香珊／攝影
南投縣府觀光處、農業處今邀高公局、國姓公所及民代等會勘橋聳雲天綠雕園區。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影
為增加橋聳雲天綠雕園區的觀光亮點，地方建議彩繪水泥墩柱，但高公局考量橋梁安全，不予核准。記者賴香珊／攝影

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