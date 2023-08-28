彰縣組青年諮詢委員會 年紀最輕委員為16歲高中生

彰化縣政府為讓施政更貼近青年需要，今年度啟動彰化縣第二屆青年諮詢委員會，8月27日舉辦第一次會議，這屆青諮委員年紀從16歲到45歲，其中女性青年委員18人，占比超過三分之一，委員會中最年輕的是彰化女中學生鄭立雯及林佳臻。

彰化縣長王惠美先頒發委員聘書，也邀請青年諮詢委員表達想法，王惠美表示，本屆青年諮詢委員會共99名青年報名遴選，職業範圍涵蓋農業、工商、教育、法律、醫藥、公共事務及學生等各領域。縣府邀請包含學術界、農業界及工商界等共五名業界領袖與專家學者擔任遴選委員，最後由50名優秀青年脫穎而出

王惠美表示，面對現今社會種種的挑戰，青年的聲音和主張更值得被關注和重視，去年3月29日縣府青年發展處掛牌後，極力推動各項青年職涯發展課程、講座及諮詢，並輔導獎勵青年返鄉及留鄉就創業的補助。