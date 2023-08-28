彰縣組青年諮詢委員會 年紀最輕委員為16歲高中生
彰化縣政府為讓施政更貼近青年需要，今年度啟動彰化縣第二屆青年諮詢委員會，8月27日舉辦第一次會議，這屆青諮委員年紀從16歲到45歲，其中女性青年委員18人，占比超過三分之一，委員會中最年輕的是彰化女中學生鄭立雯及林佳臻。
彰化縣長王惠美先頒發委員聘書，也邀請青年諮詢委員表達想法，王惠美表示，本屆青年諮詢委員會共99名青年報名遴選，職業範圍涵蓋農業、工商、教育、法律、醫藥、公共事務及學生等各領域。縣府邀請包含學術界、農業界及工商界等共五名業界領袖與專家學者擔任遴選委員，最後由50名優秀青年脫穎而出
王惠美表示，面對現今社會種種的挑戰，青年的聲音和主張更值得被關注和重視，去年3月29日縣府青年發展處掛牌後，極力推動各項青年職涯發展課程、講座及諮詢，並輔導獎勵青年返鄉及留鄉就創業的補助。
青發處表示，本屆青諮委員年紀從16歲到45歲，其中女性青年委員18人，占比超過三分之一。委員會中最年輕的是彰化女中的鄭立雯及林佳臻。鄭立雯時任教育部防災青年大使及彰化縣第七屆兒童及少年代表總召、彰化市城市導覽團隊總召兼導覽員，林佳臻則是長期擔任包括讀書會在內的校內社團及班級幹部。
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