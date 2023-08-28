快訊

郭台銘宣布參選總統 女星激動痛哭「要發起全國連署」

「家暴說」總統府要求道歉 楊志良拒絕：有本事把我抓起來

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

南投林業分署原生種苗木上架 提供業者合法選購

中央社／ 南投縣28日電

林業保育署南投分署全新上架台灣梭羅樹、車桑子、燈稱花、黃土樹等原生種苗木，分署歡迎園藝、造林等業者多選購，透過公務單位提供合法優良種苗，降低國有森林遭盜取壓力。

配合農業部林業及自然保育署積極推廣原生植物，林業署南投分署全新上架轄區原生種苗木，包含台灣紅豆樹、燈稱花、刺葉桂櫻、台灣山枇杷、台灣梭羅樹、車桑子、黃土樹，歡迎種苗、花卉栽培、園藝、農作物栽培、造林業者至「台灣原生樹木種苗網」查詢選購。

林業署南投分署今天發布新聞稿表示，台灣梭羅樹是珍貴稀有特有種植物，壽命很長，可美化景觀庭園，也是保育類昆蟲台灣爺蟬良好棲地，木材可製成器具、刀鞘；車桑子耐乾旱又有叢生習性，根系發達，是良好的固沙保土樹種，適合作海岸防風林、綠籬。

南投分署表示，台灣紅豆樹種子色澤美麗且耐保存，常被製成裝飾品；刺葉桂櫻的小白花展現特有風采，散發奇特淡雅清香，是蝴蝶、蜜蜂的蜜源及景觀水土保持植物；黃土樹又稱大葉櫻、大葉桂櫻，是常綠植物，盛花期在秋末冬初，木材可作為重構造材及器具握柄。

南投分署呼籲種苗相關業者踴躍至網路平台購苗，投入原生植物繁殖推廣行列，由公務單位提供合法、優良種苗，透過業者育苗量產，逐步提高這些具特色的原生植物在種苗市場能見度及普及率，同時降低國有森林遭未經核准採集的壓力。

南投 林業署 園藝

延伸閱讀

中台灣區域治理平台 許淑華感謝跨縣市助南投救災

南投庶民特色市場 有百年歷史、更有滿滿眷村情懷

南投台灣好行今通車雙龍線 本月新增路線達10景點

別擺爛！南投不清空地雜草將開罰 最重罰6千元

相關新聞

開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

高中職以下學校8月30日開學，台中市恢復跳蛙公車，其中700路跳蛙公車因駕駛員人力不足，調整班次為8班次，交通局籲豐原高...

彰化溪湖中央公園面積大設施多 鎮公所維管經費陷困境

彰化縣政府斥資2億元興建溪湖鎮中央公園，面積廣達5.3公頃，鎮公所接手維護管理，今年「擠」出近80萬元除草，其餘維管經費...

因應開學 台中捷運9月1日起上下學尖峰6分鐘一班

各級學校即將開學，台中捷運公司今宣布，捷運綠線將9月1日起加密平日班距，尖峰時段上午7點到9點、下午5點到7點6分鐘，離...

路太寬行人走不完 台中檢討號誌

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人...

南投指紋建檔 助失智者回家

南投縣人口高齡化，為強化友善失智網絡，布建失智社區據點，衛生局與警察局合作啟動指紋捺印建檔機制，前進各據點協助長者完成指...

彰化溪湖葡萄館 爭取2700萬經費活化

彰化縣溪湖鎮公所爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，盼向中央爭取2700萬元整修，但葡萄館啟用13年一直難以活化，常成為大門深鎖的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦