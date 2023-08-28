南投林業分署原生種苗木上架 提供業者合法選購

林業保育署南投分署全新上架台灣梭羅樹、車桑子、燈稱花、黃土樹等原生種苗木，分署歡迎園藝、造林等業者多選購，透過公務單位提供合法優良種苗，降低國有森林遭盜取壓力。

配合農業部林業及自然保育署積極推廣原生植物，林業署南投分署全新上架轄區原生種苗木，包含台灣紅豆樹、燈稱花、刺葉桂櫻、台灣山枇杷、台灣梭羅樹、車桑子、黃土樹，歡迎種苗、花卉栽培、園藝、農作物栽培、造林業者至「台灣原生樹木種苗網」查詢選購。

林業署南投分署今天發布新聞稿表示，台灣梭羅樹是珍貴稀有特有種植物，壽命很長，可美化景觀庭園，也是保育類昆蟲台灣爺蟬良好棲地，木材可製成器具、刀鞘；車桑子耐乾旱又有叢生習性，根系發達，是良好的固沙保土樹種，適合作海岸防風林、綠籬。

南投分署表示，台灣紅豆樹種子色澤美麗且耐保存，常被製成裝飾品；刺葉桂櫻的小白花展現特有風采，散發奇特淡雅清香，是蝴蝶、蜜蜂的蜜源及景觀水土保持植物；黃土樹又稱大葉櫻、大葉桂櫻，是常綠植物，盛花期在秋末冬初，木材可作為重構造材及器具握柄。

南投分署呼籲種苗相關業者踴躍至網路平台購苗，投入原生植物繁殖推廣行列，由公務單位提供合法、優良種苗，透過業者育苗量產，逐步提高這些具特色的原生植物在種苗市場能見度及普及率，同時降低國有森林遭未經核准採集的壓力。