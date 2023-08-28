彰化溪湖中央公園面積大設施多 鎮公所維管經費陷困境

彰化縣政府斥資2億元興建溪湖鎮中央公園，面積廣達5.3公頃，鎮公所接手維護管理，今年「擠」出近80萬元除草，其餘維管經費和人力都陷入困境，向縣政府要求寬列補助；縣政府今天表示，將視當初簽訂的交管契約內容，會盡量協助鎮公所。

溪湖鎮中央公園的「溪湖綠色生活基盤營造工程」，來自縣政府爭取內政部「城鎮之心工程計畫」競爭型補助1億7千萬元，縣政府編列配合款3000萬元，2020年9月完工，交接時鎮公所就因維管經費龐大、維護人力不足等問題和鎮政府商議多時，直到2021年中才交接。

溪湖鎮公所今天表示，溪湖鎮有8座公園，中央公園面積大於其它公園面積總和，鎮公所以開口契約約80萬元發包廠商割草，像最近常下雨，雨後雜草生長快速，廠商增加人力物力割草頻率，恐怕到下一季無法再這樣密集除草和整理環境。

中央公園有4個不同年齡的遊戲場域，各適合3歲至12歲以上的青少年使用，另有廁所、停車場和綠色學習中心等設施，都需要維管；鎮公所表示，遊戲場域的兒童遊具、廁所等設施保固期到明年，年中過後鎮公所就要接手維管，將評估相關費用並編列預算，中央公園面積大，預料全部維管費用不是小數目，希望縣政府能補助。

根據縣政府資料，溪湖中央公園設有環狀步道、多功能滯洪綠地、綠色學習中心、休憩亭、多功能廣場、體健長廊、兒童遊戲場、停車場、公廁等公共服務設施，可從彰水路的溪湖糖廠、湖南國小綠廊進入溪湖中央公園，以溪湖糖廠為核心，整合湖南國小形成20公頃的大型綠色基盤。