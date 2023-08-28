開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

高中職以下學校8月30日開學，台中市恢復跳蛙公車，其中700路跳蛙公車因駕駛員人力不足，調整班次為8班次，交通局籲豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學學生留意，後續將滾動檢討。

本周開學，交通局規劃區間車、繞、延駛班次恢復營運，快捷直達的200、500、700、900路幹線跳蛙公車恢復服務。

交通局表示，串聯重要路廊與捷運車站的100、200、500、700、900路幹線公車班距均有所調整，由原先尖峰10分鐘1班調整為15分鐘1班、離峰15分鐘1班調整為20分鐘1班，另100及500路行駛動線進行調整，由原本新民高中及公共資訊圖書館縮駛至台中車站。

台中市公車700路，目前行駛從翁子保養廠經豐原東站、新惠生醫院、台中州廳、台中車站到新建國市場，此路線大部分行駛在崇德路，包括豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學等校。

交通局指出，因應駕駛員人力不足，其中700路跳蛙公車適時調整為8班次，後續將視實際搭乘情形滾動檢討。

另台中客運、豐原客運、中鹿客運、統聯客運、中台灣客運、四方公司、捷順交通及全航客運皆有路線及班次進行調整，交通局呼籲乘客留意發車時間。

交通局邀集台中市客運業者研議檢討路線及班次時刻調整，初步針對多條有高度重疊或替代路線進行微調，「調整後將使班次更穩定發車」，以保障尖峰時間民眾的乘車權益。