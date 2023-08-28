快訊

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

郭台銘宣布參選 游淑慧引老殘遊記嘆「人人營私則天下大亂」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市開學後恢復跳蛙公車，部分動線、班距均調整。圖／交通局提供
台中市開學後恢復跳蛙公車，部分動線、班距均調整。圖／交通局提供

高中職以下學校8月30日開學，台中市恢復跳蛙公車，其中700路跳蛙公車因駕駛員人力不足，調整班次為8班次，交通局籲豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學學生留意，後續將滾動檢討。

本周開學，交通局規劃區間車、繞、延駛班次恢復營運，快捷直達的200、500、700、900路幹線跳蛙公車恢復服務。

交通局表示，串聯重要路廊與捷運車站的100、200、500、700、900路幹線公車班距均有所調整，由原先尖峰10分鐘1班調整為15分鐘1班、離峰15分鐘1班調整為20分鐘1班，另100及500路行駛動線進行調整，由原本新民高中及公共資訊圖書館縮駛至台中車站。

台中市公車700路，目前行駛從翁子保養廠經豐原東站、新惠生醫院、台中州廳、台中車站到新建國市場，此路線大部分行駛在崇德路，包括豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學等校。

交通局指出，因應駕駛員人力不足，其中700路跳蛙公車適時調整為8班次，後續將視實際搭乘情形滾動檢討。

另台中客運、豐原客運、中鹿客運、統聯客運、中台灣客運、四方公司、捷順交通及全航客運皆有路線及班次進行調整，交通局呼籲乘客留意發車時間。

交通局邀集台中市客運業者研議檢討路線及班次時刻調整，初步針對多條有高度重疊或替代路線進行微調，「調整後將使班次更穩定發車」，以保障尖峰時間民眾的乘車權益。

台中市 公車

延伸閱讀

山上國小新校舍啟用 後天開學放颱風假？南市府：颱風、登革熱雙重挑戰

因應開學 台中捷運9月1日起上下學尖峰6分鐘一班

開學還無法收心 醫師建議家長勿戒斷孩子全部娛樂

校舍還在蓋！台中廍子國小新生移國中上課 教育局：會妥適安排

相關新聞

開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

高中職以下學校8月30日開學，台中市恢復跳蛙公車，其中700路跳蛙公車因駕駛員人力不足，調整班次為8班次，交通局籲豐原高...

彰化溪湖中央公園面積大設施多 鎮公所維管經費陷困境

彰化縣政府斥資2億元興建溪湖鎮中央公園，面積廣達5.3公頃，鎮公所接手維護管理，今年「擠」出近80萬元除草，其餘維管經費...

因應開學 台中捷運9月1日起上下學尖峰6分鐘一班

各級學校即將開學，台中捷運公司今宣布，捷運綠線將9月1日起加密平日班距，尖峰時段上午7點到9點、下午5點到7點6分鐘，離...

路太寬行人走不完 台中檢討號誌

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人...

南投指紋建檔 助失智者回家

南投縣人口高齡化，為強化友善失智網絡，布建失智社區據點，衛生局與警察局合作啟動指紋捺印建檔機制，前進各據點協助長者完成指...

彰化溪湖葡萄館 爭取2700萬經費活化

彰化縣溪湖鎮公所爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，盼向中央爭取2700萬元整修，但葡萄館啟用13年一直難以活化，常成為大門深鎖的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦