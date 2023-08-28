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因應開學 台中捷運9月1日起上下學尖峰6分鐘一班
各級學校即將開學，台中捷運公司今宣布，捷運綠線將9月1日起加密平日班距，尖峰時段上午7點到9點、下午5點到7點6分鐘，離峰時段為9分鐘，人潮分流。
中捷公司表示，公共運輸定期票7月1日上路後，為通勤族省下大筆交通費，帶動捷運7、8月運量持續成長，7月平均日運量達3萬5018人次，較6月成長約11%，創下通車以來次高紀錄；8月截至昨天為止平均日運量3萬7435人次，可望突破通車以來單月紀錄。
捷運綠線沿線有多所學校，開學後，定期票將吸引更多學生搭捷運通學，9月1日起加密平日班距，由原先尖峰6分50秒、離峰9分30秒，調整為周一到周五尖峰6分鐘、離峰9分鐘班距。
另搖滾台中及國慶焰火等大型活動10月登場，中捷公司將實施疏運及人潮管制計畫，民眾屆時可多利用捷運前往活動會場。
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