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有脂肪肝又短時間大量飲酒 醫：易使肝細胞受重傷害

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市澄清醫院胃腸肝膽科醫師吳明駿說，有脂肪肝者，短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院胃腸肝膽科醫師吳明駿說，有脂肪肝者，短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害。圖／澄清醫院提供

一名37歲肥胖男性，原本就有脂肪肝病史，因失業在家，心情不好整日借酒澆愁，之後腹部悶脹不適，且皮膚越來越黃，經肝臟切片檢查，發現多個大顆泡泡狀結構，肝臟被大量脂肪細胞浸潤，有肝臟衰竭的情形，差點危及生命，最後經住院治療1個月才好轉出院。

台中市澄清醫院胃腸肝膽科醫師吳明駿說，有脂肪肝者，短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害。這名患者經檢查時發現肝指數過高，診斷酒精性肝炎收住院治療。

患者入院後接受營養與白蛋白補充，但黃疸指數持續攀升，追蹤性超音波發現有大量腹水，引流效果不好，且有肝臟衰竭的情形。因患者血中病毒及自體免疫檢查皆呈現陰性，在住院兩周不見好轉下，因此進行肝臟切片檢查。

病理結果雖排除感染或自體的因素，但在顯微鏡底下，可見多個大顆泡泡狀結構，肝臟被大量脂肪細胞浸潤，符合脂肪肝的診斷。治療後病人的精神食慾漸漸恢復，肝指數也慢慢地往下降，終於在一個月後順利出院。

吳明駿說，脂肪肝不但可以引發肝指數上升，在感染、壓力、酗酒、或藥物中毒的情況下，甚至可以造成肝衰竭，危及一個人的生命。

除了肥胖與代謝症候群，飲酒是導致脂肪肝的重要因素，尤其是短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害；如果一開始就受到太大的傷害，會拉長肝臟復原的時間。有研究指出，可以用低劑量類固醇，治療尚未變成肝衰竭的酒精性肝炎，但大多數人對支持性治療是有反應的。

他說，一般來說，脂肪肝不需要用病理切片診斷，但對於持續且嚴重的肝炎患者，肝臟切片檢查可以確定病因。遇到困難與瓶頸時，沈溺於酒精或藥物並無法解決問題，尋求適合的社會資源協助，有助走出低谷，才能重新擁抱「肝」甜人生。

脂肪肝

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