南投指紋建檔 助失智者回家

南投縣人口高齡化，為強化友善失智網絡，布建失智社區據點，衛生局與警察局合作啟動指紋捺印建檔機制，前進各據點協助長者完成指紋及影像建檔，盼降低走失風險，也能透過全國連線系統迅速識別身分，提高長者走失後尋獲機率。

南投衛生局指出，南投縣老年人口逾9.7萬人，占全縣人口數20.45%，推估全縣失智症人口達8000人，未來也將隨高齡化比例提高而增加，為強化友善失智網絡，2017年起，積極布建失智照護服務資源，至今已布建27處失智社區服務據點。

衛生局長陳南松說，過去失智症患者指紋捺印多由家屬向警方申請，再將患者帶至警局做指紋建檔，因此申辦意願低落，今年衛生局因此與縣警局合作啟動指紋捺印建檔作業，並鎖定失智服務據點，由警方派員前往協助長者進行指紋捺印建檔。

由警方到失智據點進行指紋捺印建檔，大幅增加民眾申辦意願，截至8月17日，縣內已有12處失智據點共218位長者完成指紋及影像建檔作業，未來可透過全國連線系統，迅速識別走失人員身分，以利走失時盡快協助他找到回家的路。

衛生局表示，失智社區服務據點能提供疑似或確診失智症者，透過多元認知促進課程延緩失智失能病程，達到社會參與，也提供失智症家屬照顧技巧指導及支持性團體，轄內13鄉鎮市均有設據點服務。