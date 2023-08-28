聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投指紋建檔 助失智者回家

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
為強化友善失智網絡，南投衛生局與警察局今年合作至各失智據點協助長者完成指紋及影像建檔。圖／南投縣衛生局提供
為強化友善失智網絡，南投衛生局與警察局今年合作至各失智據點協助長者完成指紋及影像建檔。圖／南投縣衛生局提供

南投縣人口高齡化，為強化友善失智網絡，布建失智社區據點，衛生局與警察局合作啟動指紋捺印建檔機制，前進各據點協助長者完成指紋及影像建檔，盼降低走失風險，也能透過全國連線系統迅速識別身分，提高長者走失後尋獲機率。

南投衛生局指出，南投縣老年人口逾9.7萬人，占全縣人口數20.45%，推估全縣失智症人口達8000人，未來也將隨高齡化比例提高而增加，為強化友善失智網絡，2017年起，積極布建失智照護服務資源，至今已布建27處失智社區服務據點。

衛生局長陳南松說，過去失智症患者指紋捺印多由家屬向警方申請，再將患者帶至警局做指紋建檔，因此申辦意願低落，今年衛生局因此與縣警局合作啟動指紋捺印建檔作業，並鎖定失智服務據點，由警方派員前往協助長者進行指紋捺印建檔。

由警方到失智據點進行指紋捺印建檔，大幅增加民眾申辦意願，截至8月17日，縣內已有12處失智據點共218位長者完成指紋及影像建檔作業，未來可透過全國連線系統，迅速識別走失人員身分，以利走失時盡快協助他找到回家的路。

衛生局表示，失智社區服務據點能提供疑似或確診失智症者，透過多元認知促進課程延緩失智失能病程，達到社會參與，也提供失智症家屬照顧技巧指導及支持性團體，轄內13鄉鎮市均有設據點服務。

失智症 衛生局 南投 高齡化 老年人口 確診

延伸閱讀

成立逾一甲子人數全國之冠 新北義消代表隊赴南投參賽

新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這特色」恐致病情退化

美研究：握力下降 失智風險增！「3字訣」訓練握力護大腦

相關新聞

路太寬行人走不完 台中檢討號誌

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人...

南投指紋建檔 助失智者回家

南投縣人口高齡化，為強化友善失智網絡，布建失智社區據點，衛生局與警察局合作啟動指紋捺印建檔機制，前進各據點協助長者完成指...

彰化溪湖葡萄館 爭取2700萬經費活化

彰化縣溪湖鎮公所爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，盼向中央爭取2700萬元整修，但葡萄館啟用13年一直難以活化，常成為大門深鎖的...

台中國家歌劇院 光輝10月「遇見巨人」

台中國家歌劇院「遇見巨人」系列重磅登場！10月6日到12月17日精選國內外11檔節目，舞蹈、戲劇與古典樂，台中國家歌劇院...

彰化溪湖鎮葡萄館啟用13年淪為蚊子館 公所盼再爭取經費活化

彰化縣溪湖鎮公所爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，盼向中央爭取經費2700萬元整修，但葡萄館啟用13年一直難以活化，以致於常成為...

道路太寬通過秒數時間太短...老人常卡路中間 中市府將全面檢討

對於有市民反映道路太寬，但行人通過秒數太短一事，台中市政府交通局今回應說，將全面檢視各路口狀況，規畫透過增設庇護島與調整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦