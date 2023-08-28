路太寬行人走不完 台中檢討號誌

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市議員張芬郁說，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁說，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。圖／張芬郁提供

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人通行秒數放寬為0.8公尺1秒是趨勢，市府必須全面檢視。市府交通局回應說，將全面檢視各路口狀況，規畫透過增設庇護島與調整號誌時制改善。

75歲的張姓市民說，從大里路要穿越德芳南路，30秒的時間只能走一半，來不及走過路口，希望行人通行的秒數多一點，讓長輩可以從容穿越。

張芬郁指出，德芳南路是40公尺計畫道路，沿線橫交的路口距離都非常大，她現場實測從大里路穿越德芳南路，30秒的通行秒數，她都需快步走，有些吃力，難怪高齡長輩吃不消。

張芬郁說，過去交通單位依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，以1公尺1秒的步行速度計算行人通行秒數，學童眾多地點則使用0.8公尺1秒。德芳南路40公尺寬，以實際車輛通行的寬度約36公尺計算，依設置規則至少要36秒，但大里路口通行秒數只有30秒，明顯不足。

她說，高雄市早在2017年就針對年長者常行經的路口，檢討調整秒數，目前已有630處路口秒數調整為0.8公尺1秒，如40公尺寬的道路，過去設定行人通行時間為40秒，現在調整為50秒。

另外，台北市透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，會自動增加行人通行秒數，或透過按壓行人觸動按鈕延長行人綠燈秒數，或是行穿線退縮增建庇護島或行人專用時相等，都是可以讓路口更安全的方法。

交通局回應，將全面檢視各路口，規畫透過增設庇護島與調整號誌時制，讓行人可分兩階段穿越路口，或藉由路口寬度縮小，讓現行的綠燈秒數可紓解車流，也兼顧行人需求，目前已設置行人專用號誌（小綠人）1901處、行人專用（早開）時相287處、庇護島177處等。

長輩 標誌 台中市

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