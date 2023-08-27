彰化溪湖鎮葡萄館啟用13年淪為蚊子館 公所盼再爭取經費活化

彰化縣溪湖鎮公所爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，盼向中央爭取經費2700萬元整修，但葡萄館啟用13年一直難以活化，以致於常成為大門深鎖的蚊子館，地方也質疑，若再投入2700萬元真能活化?溪湖鎮長何炳樺表示，會加強規劃葡萄產業結合市集活動，並提高文化館使用率。

溪湖鎮是全省葡萄產量最多地區，種植面積有500多公頃，溪湖鎮葡萄文化館園區有1.2公頃，當年以1200萬元興建葡萄館，自2010年落成以來使用率不高，歷經四任鎮長都想活化，但還是經常大門深鎖成為蚊子館，周圍還經常雜草叢生，公所有時會規劃相關研習課程及萄萄產業活動，但大部分時間仍閒置。

新鎮長何炳樺上任後也想活化，日前還邀請農業部長陳吉仲會同立委陳素月及立委參選人吳音寧等人前來視察，希望爭取2700萬元改善主體建築、廣場、停車場整修，甚至再增建有葡萄意象的遊樂設施，帶動地方使用率。

不過陳吉仲視察後曾語重心長說，農業部希望每一個鄉鎮區都有特色農產品，推廣給全國、甚至國際消費者，溪湖鎮要推廣葡萄，他允諾全力協助市集與農村再生發展相關經費，但也提醒，硬體與環境整修完成後，怎麼經營？誰來經營？要請鎮公所進行長遠規劃，這才是真功夫。

地方對於葡萄館是否真能活絡也相當質疑，畢竟歷經4任鎮長都沒真正活絡，其實葡萄館附近即有葡萄園，當初地方也期待能帶動葡萄產業發展，但因聯外道路太狹小，成為發展觀光的阻力，葡萄館一直未能常態性經營。