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台中YouBike1.0退場 車柱如何處理？市府說有這些用途

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中公共自行車YouBike1.0今年6月28日全面退場，但留下2846個車柱。圖／陳俞融提供
台中公共自行車YouBike1.0今年6月28日全面退場，但留下2846個車柱。圖／陳俞融提供

台中公共自行車YouBike1.06月28日退場，由YouBike 2.0站點取代，但留下2846個車柱，市議員陳俞融認為，這樣會浪費人行道及城市空間，也可能造成民眾還錯車，要求市府將舊車柱盡速移除。

交通局說，考量先前還有民眾借用1.0車輛仍需進行還車及租賃費用補扣，所以仍保留部分車柱以利民眾作業；另外目前1.0車位可作為2.0儲車空間，且可視各站使用需求，作為後續增柱位置。另外，原1.0設備還有台電電源，後續將研議其他利用方式。

陳俞融說，依市府資料，全市仍有剩下高達2846柱的1.0舊自行車柱沒有拆除，數量龐大。 其中以北屯區剩餘最多，有396柱，北區則剩餘253柱，排名第4。

以北區剩餘前3多的站點有英士公園22柱、台中公園22柱、科博館17柱，都是民眾公共單車使用量大的站點，但現場新舊車柱並陳，且舊車柱旁都已沒看到1.0舊單車，除了會讓民眾疑惑為何有多的車柱空間但卻無車可借，也可能讓民眾還錯車，更浪費城市空間。

陳俞融建議，市府應該盡快撤掉舊車柱，避免占用公共空間，或可將1.0舊車柱空間更換成YouBike 2.0車柱，發揮2.0系統安裝方便的優勢，提供市民更多公共自行車使用。

自行車 YouBike 單車

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