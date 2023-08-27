彰市太子樓穀倉 補助6千多萬修復

位在扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存的太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存三分之一，經地方搶救，多年來爭取中央補助，終於有好消息！文化部將補助6144萬元，預計2025年修復完成，剛好趕上穀倉啟用百年紀念。

這座穀倉曾被違法強拆，經發現後發起搶救，現場宛如「斷垣殘壁」，2016年指定為縣定古蹟後，因有倒塌風險封閉至今；文化部長史哲、文資局長陳濟民昨視察，才讓人一窺樣貌。

彰化市農會總幹事白閔傑說，農業倉庫等待修復多年，目前已完成修復規畫，總經費7千多萬元，文化部核定補助6千多萬後，未來可結合周遭扇形車庫、鐵道宿舍區，加上社區營造成果與周遭小吃、宮廟等，帶動彰化後火車站的繁榮。

史哲說，文化部針對歷史文資維護6年投入159億，今年挹注36億，主要是這幾年文資修復經費不足，很多案子拿不到補助；彰化縣今年獲核定27案，文化部補助2.6億，彰化市農業倉庫是其中之一。

彰化市農業穀倉占地267坪，日治時期建造，建築上層為半圓弧屋頂、下層造型平頂，四面有拱形迴廊，因年久失修2016年被列危樓，彰化市農會決議拆除；拆除東側建物後，文史界譁然，後經文資審議，被指定為縣定古蹟。

負責修復設計的建築師詹益寧說，以舊棟新生、共存共榮的方式修復，未來展示台灣農業穀倉歷史、米食文化與常民生活。