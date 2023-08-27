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中市公立泳池老舊 爭經費改善

聯合報／ 記者林佩均余采瀅／台中報導
后里游泳池SPA區的磁磚十分尖銳，防撞泡棉多處破損。圖／讀者提供
后里游泳池SPA區的磁磚十分尖銳，防撞泡棉多處破損。圖／讀者提供

台中市多處公立泳池老舊，潭子區頭家國小泳池使用20年，池底磁磚破裂，已有8學童腳底被割傷，北屯區北新國中泳池有40年歷史，石岡公立游泳池的兒童泳池底同樣老舊破損；后里公立游泳池老舊、管理鬆散，更衣室被當成儲藏室，廁所門口張貼「禁止大便」，讓人「忍無可忍」。

頭家國小將游泳課程融入教學，畢業生都會游泳，校內游泳池池底磁磚破損。頭家國小統計，今年5、6、7月已有8名學童腳底遭割傷，泳池除校內1800名學生，暑假開設夏令營，全年無休，使用頻率高。立委楊瓊瓔會勘發現泳池兩側水位落差達15公分，池底磁磚破損，泳池周邊鋼構嚴重鏽蝕，預估更新要花2100萬元。

北屯區北新國中游泳池已使用40年，游泳池老舊破損。校長林慧娟說，泳池更衣間與廁所都需更新，目前已向教育部體育署申請經費，但尚無下文。

后里游泳池女更衣室內的坐式廁所外貼著「禁止大便」告示，民眾無法上大號如廁。圖／讀者提供
后里游泳池女更衣室內的坐式廁所外貼著「禁止大便」告示，民眾無法上大號如廁。圖／讀者提供

張姓婦人到后里游泳池游泳，女子更衣室10多間有3間被當成儲藏室，擺放清掃用具，多處蓮蓬頭壞掉，還有人掛起私人衣褲、拖鞋等；泳池SPA區的冷熱池、兒童游泳池磁磚尖銳，女更衣室廁所門口張貼「禁止大便」告示，讓她「忍無可忍」。

石岡游泳池兒童泳池池底磨損，底部鋪面粗糙，民眾擔心會造成泳客磨破皮，要求改善設備。議員吳振嘉說，今年2月已會勘，要求改善。

台中市教育局指出，市立國中小有5校有游泳池，使用時間為20至40年不等；頭家國小、北新國中提出申請，已向體育署爭取經費補助。后里區公所表示，已編列195萬元經費，下月將發包改善工程，預計年底完工，施工期間泳池正常營運。

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