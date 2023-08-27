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路樹眾多 專家：鬧區先巡檢

聯合報／ 記者林敬家劉柏均／彰化報導
氣候變化強降雨頻率增，增加樹木倒塌風險。圖／聯合報系資料照片
氣候變化強降雨頻率增，增加樹木倒塌風險。圖／聯合報系資料照片

氣候變化強降雨頻率增，增加樹木倒塌風險。專家呼籲，行道樹也要健康檢查，但未成為各地例行項目，考量經費有限，建議從鬧區或人口稠密處的行道樹優先排檢，以降低倒塌或斷枝釀成的風險。

都市行道樹因棲地不佳、不當修剪或病害影響，未必健康生長，但路樹數量多，各地多難以普查健檢。據了解，請專家目視檢查1棵200元，科學方式檢驗1棵要2000元，公家財政根本難以負擔。

彰化縣都市計畫區的路樹由公所或主管機關維護，都市計畫區外的路樹由彰化縣工務處負責。工務處表示，縣府管轄範圍1500多平方公里，難以逐一計算樹木數量，平時由2人不定時目視巡檢。

彰化八卦山吸引遊客，縣府曾投入800萬元找專家體檢八卦山林木，當時發現褐根病蔓延10多公頃，後續無定期體檢。彰化縣城觀處表示，大佛風景區有專屬維管人員，能隨時巡視，若發現病害會找專家處理。

台中市建設局2019年起，每年體檢3000棵路樹，年度預算為150萬元，迄今已移除270棵危險樹木，其中有20棵確診褐根病。建設局表示，今年起提高預算到250萬元、擴大檢查5000棵樹木，鎖定路寬20公尺以上、車流量大的區域，或者曾染褐根病樹木的周邊區域，減少樹倒危機。

樹藝師孫憲志說，公部門經費有限下，可分區從人口稠密處作風險評估，由專家目視，有問題的樹綁帶子作記號列管；針對學生，社區、里長開辦課程，訓練社區觀察員，越多人懂得路樹的問題，可及早通報。

森林病害診斷專家傅春旭說，建議先從公園、學校周邊等影響大眾安全的行道樹先巡檢，若有問題要落實移除或防治，像是褐根病感染問題嚴重，應追蹤治療；宜蘭縣曾編列2800萬元、分多年處理後，可遏止擴散。

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