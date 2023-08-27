中彰豪雨頻樹倒 如不定時炸彈

今年夏天強降雨常發生，中彰地區有多起公園、鬧區路樹斷枝、倒塌意外，影響交通、傷及路過機車騎士、行人或車輛，台中近3個月每月都有，彰化8月已有2起。專家表示，強降雨會讓根系不足或染病的樹木「現形」，成為強風大雨中的不定時炸彈。

台中市18日午後暴雨，國定古蹟萬和宮旁的南屯國小樹木倒塌，砸毀路邊2輛小客車，路過的女騎士遭斷枝砸到受輕傷。校長蔡承憲說，倒塌樹木罹患褐根病，加上大雨造成土壤鬆軟倒塌。

上月在永春東路有路樹被強風吹斷樹枝，2人騎機車經過被砸傷。市府推測，該樹並無疾病，可能樹幹有斷裂傷，強風吹來才斷枝釀禍。北區梅亭街6月中豪大雨，民宅內大樹在雨中倒塌，枝幹橫擋道路交通中斷，還砸中路旁的轎車、機車。

8月中連日豪雨，彰化員林公園榕樹倒塌，樹根已腐朽，專家研判罹患褐根病，因不堪大雨而倒下。8月初卡努颱風侵台前，八卦山公園路有3棵肉桂樹樹身歪斜「半倒」，被通報移除。今年5月百果山暴雨，有棵樹徑達10公尺的老樹也倒下。

園藝專家判斷，隨著氣候變遷，瞬間驟雨頻率增加，體質不佳的路樹倒塌、斷枝機率變高，可能原因為都會區樹穴太小，行道樹根系不穩，大雨或強風會增加倒塌風險；其次樹冠未經修剪，大雨時過多水氣在樹身「滯重」，重心不穩而倒塌。

樹藝師孫憲志說，過去幾年颱風少，棲地不良、不當修剪或患有褐根病的路樹，沒有風雨定期「考試」，成為今年強風暴雨下的高風險樹木，一旦遇到強降雨，脆弱的枝幹會折斷或整棵倒下，甚至無風無雨時瞬間倒下，都是樹木本身出問題。

孫憲志說，褐根病是路樹潛在風險，由真菌引發導致樹根腐朽，還會往外擴散，初期樹木無異狀難發現，但根系感染後變成「千層派」，支撐力不足容易倒塌。