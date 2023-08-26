快訊

日核汙水排海引爆國際不滿 謝長廷：微量放射性元素對身體有益

亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊擊敗日本 睽違8年奪隊史第7冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化加點愛庇護工場今開張 汽車美容到咖啡飲品通通有

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「加點愛庇護工場」今天開張，來賓和民眾品嘗手沖咖啡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「加點愛庇護工場」今天開張，來賓和民眾品嘗手沖咖啡。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第七家庇護工場今天開幕，設在員林市的加點愛庇護工場多元營業，從手工汽車美容到銷售咖啡飲品，為身障者建立進入社會就業的緩衝帶，縣長王惠美到場祝賀，承諾會交代大員林地區公務人員就近「照顧」加點愛庇護工場的生意。

社團法人彰化縣國立彰化特殊教育學校校友暨校友家長會，籌辦多年的加點愛庇護工場開幕，縣長王惠美和縣議員曹嘉豪等民代，及彰化特教校友暨家長會理事長劉淑惠等人共同剪綵，國立彰化特殊教育學校112年度總統教育獎得獎學生楊明燈捐出部分獎金給加點愛庇護工場，王惠美頒贈感謝狀肯定他的愛心，隨後眾人參觀庇護工場辦公環境、商店和手工汽車美容區。

彰化特教校友暨校友家長會是以「豐富生活、廣泛學習、多元參與、持續成長」為努力和經營服務的目標；王惠美表示，她就任後支持身障者就業，庇護工廠陸續增加，「加點愛」是第七家，今天開張後她將交代大員林地區公務人員常到這裡做汽車美容，並選購需要的商品，也希望民眾多多「照顧」讓庇護工場生意興隆，給身障青年就業信心。

「加點愛庇護工場」執行長劉美玲介紹品牌理念，「加入你我的愛，點亮社會的關懷、愛就能超越障礙」，希望民眾支持身障者就業，協助庇護工場員工培育良好工作態度、學習工作技能，培養自主生活能力，未來順利銜接到就業市場，減輕家庭負擔並過著有尊嚴的生活。

加點愛庇護工場目前有12名身障青年員工，提供手工汽車美容服務之外，沖泡咖啡等飲品，同時販售點心、手工作品，多元營業項目呈現身障者的發展潛能。

彰化縣「加點愛庇護工場」今天開張，縣長王惠美請民眾多「照顧」生意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「加點愛庇護工場」今天開張，縣長王惠美請民眾多「照顧」生意。記者簡慧珍／攝影

庇護工場 身障者 彰化

延伸閱讀

請一起來協尋 找出最具代表性的彰化60年老店

當年父親生病 村民捐地捐錢蓋宮廟 今再回捐土地蓋衛福大樓傳美談

彰化推體適能檢測26公所帶頭做 前健力國手市長竟不及格...糗大了

半線盃社區少棒賽歡樂登場 味全龍球星來開球

相關新聞

彰化加點愛庇護工場今開張 汽車美容到咖啡飲品通通有

彰化縣第七家庇護工場今天開幕，設在員林市的加點愛庇護工場多元營業，從手工汽車美容到銷售咖啡飲品，為身障者建立進入社會就業...

台中馬卡龍公園高塔遊戲區 8月30日起封閉1個月保養

台中市馬卡龍公園自去年10月開幕以來，已開放使用近1年時間，累計遊玩人數達50萬人，其中高塔遊戲區設有全國公園最高溜滑梯...

人行道普及率64％ 中市公路評鑑勇奪六都第一

交通部今年度舉辦「各直轄市、縣政府轄管公路養護考核」，台中市建設局獲直轄市組第一名，更連續4年獲「金路獎」路況養護類「績...

彰市農會修復「斷垣殘壁」太子樓 文化部核定補助6千多萬

位在扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存三分之一，歷經地方搶救保存，爭取中央補...

中寮龍眼文化季桂圓飄香20年 凝聚921災民感情紐帶

南投縣中寮鄉龍眼文化季今天在龍眼林休閒農業區登場，前兩年因疫情停辦，今年更加盛大。縣長許淑華、鄉長廖宜賢和地方耆老一起起...

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

彰化縣衛生局昨晚接獲醫院通知一名居住北彰化男子確診為本土登革熱個案，在潛伏期間有高雄市小港區活動史，研判感染地為高雄市；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦