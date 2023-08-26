彰化加點愛庇護工場今開張 汽車美容到咖啡飲品通通有

彰化縣第七家庇護工場今天開幕，設在員林市的加點愛庇護工場多元營業，從手工汽車美容到銷售咖啡飲品，為身障者建立進入社會就業的緩衝帶，縣長王惠美到場祝賀，承諾會交代大員林地區公務人員就近「照顧」加點愛庇護工場的生意。

社團法人彰化縣國立彰化特殊教育學校校友暨校友家長會，籌辦多年的加點愛庇護工場開幕，縣長王惠美和縣議員曹嘉豪等民代，及彰化特教校友暨家長會理事長劉淑惠等人共同剪綵，國立彰化特殊教育學校112年度總統教育獎得獎學生楊明燈捐出部分獎金給加點愛庇護工場，王惠美頒贈感謝狀肯定他的愛心，隨後眾人參觀庇護工場辦公環境、商店和手工汽車美容區。

彰化特教校友暨校友家長會是以「豐富生活、廣泛學習、多元參與、持續成長」為努力和經營服務的目標；王惠美表示，她就任後支持身障者就業，庇護工廠陸續增加，「加點愛」是第七家，今天開張後她將交代大員林地區公務人員常到這裡做汽車美容，並選購需要的商品，也希望民眾多多「照顧」讓庇護工場生意興隆，給身障青年就業信心。

「加點愛庇護工場」執行長劉美玲介紹品牌理念，「加入你我的愛，點亮社會的關懷、愛就能超越障礙」，希望民眾支持身障者就業，協助庇護工場員工培育良好工作態度、學習工作技能，培養自主生活能力，未來順利銜接到就業市場，減輕家庭負擔並過著有尊嚴的生活。