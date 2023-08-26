台中馬卡龍公園高塔遊戲區 8月30日起封閉1個月保養

台中市馬卡龍公園自去年10月開幕以來，已開放使用近1年時間，累計遊玩人數達50萬人，其中高塔遊戲區設有全國公園最高溜滑梯，塔內並設有多種攀爬路徑，相當受歡迎。建設局預計於8月30日至9月30日啟動例行性大保養及優化作業，期間需封閉高塔遊戲區全區，汰換使用率較高的攀爬繩索，同步全面檢視及優化更新整體設施。

台中市建設局長陳大田表示，馬卡龍公園自開園以來，各項設施高強度的使用，相對地耗損率也增加，盼藉此次例行性保養，提前將損耗零組件汰換，讓親子玩得開心、玩得安心。

陳大田說，馬卡龍公園僅高塔遊戲區例行性保養，期間周邊青少年喜愛的籃球場，及細礫石沙坑、彈跳床、盪鞦韆、磨石子溜滑梯、攀爬設施、大片草園綠地等，可供大小朋友們開心遊玩。

此外，台中力推的美樂地計畫，也有許多特色遊戲場，如太平921地震公園、南屯豐富公園及黎新公園、潭子潭陽公園等，也歡迎親子共遊、一起來踩點。

建設局提醒，請民眾們正確使用各項遊樂設施，遵循相關引導與指示，共同維護馬卡龍公園。