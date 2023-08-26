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人行道普及率64% 中市公路評鑑勇奪六都第一

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
台中市府自2019年至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，普及率達64%。圖／台中市建設局提供
台中市府自2019年至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，普及率達64%。圖／台中市建設局提供

交通部今年度舉辦「各直轄市、縣政府轄管公路養護考核」，台中市建設局獲直轄市組第一名，更連續4年獲「金路獎」路況養護類「績優」肯定，展現市府提升道路品質及改善人行通行環境的決心。

建設局長陳大田表示，市府自2019年至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，普及率達64%。為加強學童通行安全，已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里，更積極爭取中央前瞻計畫「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，今年預計投入7.8億元以上經費，持續辦理人行道及通學步道改善。

建設局指出，這次公路抽考路段為市道132線，西起大安區沿線串聯大甲區、外埔區至后里區止，為海線及山線地區往來要道，沿途經過大安海水浴場、大甲鎮瀾宮、大甲車站、麗寶樂園等，多所學校等人潮聚集觀光旅遊景點。

另外，今年度增加人行環境考核路段為南屯區黎明路，透過整體人本無障礙環境改善黎明國小及國中學童上下學通學步道，更獲評審委員大力肯定市府用心。

台中市已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里。圖／台中市建設局提供
台中市已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里。圖／台中市建設局提供

人行道 海水浴場 台中市

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