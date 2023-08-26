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彰市農會修復「斷垣殘壁」太子樓 文化部核定補助6千多萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
文化部長史哲等人今天視察彰化縣定古蹟彰化農業倉庫。記者林敬家／攝影
文化部長史哲等人今天視察彰化縣定古蹟彰化農業倉庫。記者林敬家／攝影

位在扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存三分之一，歷經地方搶救保存，爭取中央補助修復，終於今年核定補助修復工程總經費7680萬元，文化部補助6144萬元，接下來將進行工程發包，規畫2025年完成修復，剛好是建築啟用百年。

「斷垣殘壁」的穀倉因有危險之虞，2016年列為「縣定古蹟」後用圍籬圍起至今，文化部長史哲、文資局長陳濟民今天到彰化市農業倉庫視察讓人一窺現有樣貌。

彰化市農會總幹事白閔傑說，農業倉庫等待修復這幾年，在屋頂上可見多棵樹冒出來，歷經多年完成修復工程規劃，依照文資法以因應計畫獲得建照與使用許可，去年初中央與地方跨部會舉行會議獲得共識，今年核定經費，期待未來結合周遭扇形車庫、鐵道宿舍區、社區營造以及小吃宮廟等，帶動彰化後火車站的繁榮。

史哲說，文化部關於歷史與文化資產維護發展計畫總共6年投入159億，今年就挹注36億，最主要是這幾年因為歷史文化資產經費不足，確實也造成很多案子沒得補助，彰化縣今年獲得核定27案，總經費3.7億，文化部補助2.6億，彰化市農業倉庫是其中一案；修復歷史古蹟不只是回到過去，也要將過去的歷史帶向未來，展現新舊融合。

占地約267坪的彰化市農業穀倉於日治時期建造，建築上層為半圓弧屋頂、下層造型平頂，四面有拱形迴廊，卻因年久失修於2016年被列危樓，所有權人彰化市農會決議拆除，但拆除東側大半，引來文史界譁然，後來由彰化縣有形文化資產審議委員會審議通過列為縣定古蹟。

承攬太子樓修復工程設計的建築師詹益寧計畫以舊棟新生、共存共榮的方式修復，未來將展示台灣農業穀倉的歷史、米食文化與常民生活。

文化部長史哲（右四）今天視察彰化縣定古蹟彰化農業倉庫。記者林敬家／攝影
文化部長史哲（右四）今天視察彰化縣定古蹟彰化農業倉庫。記者林敬家／攝影
彰化市農業倉庫修復後將呈現新舊共榮建築。圖／文化部提供
彰化市農業倉庫修復後將呈現新舊共榮建築。圖／文化部提供

文化資產 彰化 古蹟 文資法

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