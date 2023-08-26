中寮龍眼文化季桂圓飄香20年 凝聚921災民感情紐帶
南投縣中寮鄉龍眼文化季今天在龍眼林休閒農業區登場，前兩年因疫情停辦，今年更加盛大。縣長許淑華、鄉長廖宜賢和地方耆老一起起灶，瀰漫濃濃桂圓香。許淑華認購中寮國小義賣商品，幫助孩子籌措畢業旅行經費，鼓勵學生靠努力圓夢。
中寮鄉是921地震重災區，大地震後為協助中寮鄉重新振作，南投縣府及中寮公所舉辦龍眼文化季，以古法生產龍眼乾，成為中寮鄉特色產業，不僅重振災區農業，持續舉辦20年，更成為中寮鄉重要的產業文化活動。
今天起灶儀式，縣長許淑華和立委馬文君、縣議員林友友、代表會主席蔡昭智、中寮鄉農會理事長陳科材等人，在耆老指導下以傳統火把點燃灶火，翻動烘焙中的龍眼。中寮農會也展銷各式特色農產品，並結合南投意麵文化免費品嘗，吸引許多遊客品嘗在地美味。
許淑華說，中寮鄉生產龍眼、柑橘、香蕉等優質農產，也是著名龍眼蜜產地，龍眼種植面積占全鄉6成，達785公頃，年產5639公噸。921地震後，靠著龍眼文化季，生產手工桂圓、龍眼蜜，讓中寮重災區再起，也成為中寮鄉民的情感紐帶。受疫情影響，前兩年龍眼文化季停辦，今年恢復舉行，又逢龍眼大豐收是好彩頭，希望為農友創造更多收益。
立委馬文君說，中寮鄉是重要龍眼產區之一，鄉民遵循古法，利用龍眼灶以炭火烘焙龍眼，相較於機器烘製更有特殊香氣，除了調控龍眼產量，增加龍眼附加價值，烘焙出的龍眼乾口感風味絕佳，也代表中寮鄉親對品質的要求、用心。
鄉長廖宜賢說，中寮龍眼今年大豐收，希望藉由龍眼文化季推廣龍眼及各項優質農特產，也歡迎各地民眾到中寮旅遊。
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