彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

彰化縣衛生局昨晚接獲醫院通知一名居住北彰化男子確診為本土登革熱個案，在潛伏期間有高雄市小港區活動史，研判感染地為高雄市；彰化環保局與彰化衛生局今天立刻啟動疫情調查及孳生源清除工作，包括確診個案住所、半徑50公尺家戶也消毒。

今年截至今日為止彰化縣已累計二例本土登革熱個案，第一個個案在本月13日公布，確診者住在北彰化，是雲林縣古坑鄉荷苞村筍農，潛伏期間有該地活動史，並自述7月29日曾於筍園被蚊子叮咬，研判感染地為雲林縣。彰化衛生局指出，目前二列皆有中南部活動史，呼籲民眾加強孳生源清除。

衛生局也說，民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等。從登革熱流行地區返回後，也請自我健康監測14天，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應盡速前往醫療院所就醫。