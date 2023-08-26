家扶青年13年前與癌父約定學醫 兌現承諾無奈父逝

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市警察局外勤隊分隊長江明慧和陽明交通大學醫學系學生林均嶧，感謝家扶和善心人士支持。記者簡慧珍／攝影
台中市警察局外勤隊分隊長江明慧和陽明交通大學醫學系學生林均嶧，感謝家扶和善心人士支持。記者簡慧珍／攝影

下周三（8月30日）開學，彰化家扶中心今天頒發約800萬元獎學金，擔任雲林地檢署檢察官的自立青年林欣儀分享成長歷程，感謝家扶獎助學金投資與支持家扶兒，給予勇敢朝著夢想前進，讓她體驗到生命終會長成自己想要的樣子。

彰化家扶約600名在學學生領取獎學金，今天約170人到場領取，自立青年邱稚柃獻唱「左手指月」揭開頒獎序幕，接著穿插自立專題演講、頒獎。雲林地檢署檢察官的自立青年林欣儀說，她父親罹病改變家境，生活中總有很多想做卻礙於現實不敢去做的事，幸有善心人士捐贈獎助學金，給朝向夢想前進的勇氣，體驗到生命終會長出自己想要的樣子。

台中市警察局外勤隊分隊長江明慧也分享成長經驗，她和妹妹一直堅信「如果自己正確的面對或對待苦難，苦難就可以轉變成為令人難以置信的有用的力量」，她自稱是家扶的孩子、以家扶為榮。彰化家扶表示，江明慧2018年起開始認養兩名家扶兒。

陽明交通大學醫學系學生林均嶧的父親罹癌10年，花費龐大醫療費，4年前去世後撫養3個孩子的重擔落在林均嶧媽媽身上，林均嶧和兩名哥哥都會打工和努力讀書爭取獎學金。林均嶧讀高中時獲APX高中數理能力檢定中高級金獎、清華盃化學競賽團體第20名(、學科能力競賽彰雲嘉區化學組第7名、化學奧林匹亞初選銅獎、全國物理探究實作競賽中奪得全國金獎，表現優異，考上醫學院更是兌現13年前他和父親的約定，要學醫服務飽受病痛的人。

「即使生活在困境，仍有仰望星空的權利。」家扶中心主任王震光說，彰化家扶與每個投資獎助學金的善心人士相信家扶兒永遠有勇氣衝破荊棘，今天邀請自立青年分享求學過程與奮鬥經驗，讓他們延續愛與力量，並呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫支持家扶兒。

彰化家扶中心自立青年各在司法、警察和財金公司服務。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心自立青年各在司法、警察和財金公司服務。記者簡慧珍／攝影

彰化 醫學院 家扶中心 檢察官

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