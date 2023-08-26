家扶青年13年前與癌父約定學醫 兌現承諾無奈父逝

下周三（8月30日）開學，彰化家扶中心今天頒發約800萬元獎學金，擔任雲林地檢署檢察官的自立青年林欣儀分享成長歷程，感謝家扶獎助學金投資與支持家扶兒，給予勇敢朝著夢想前進，讓她體驗到生命終會長成自己想要的樣子。

彰化家扶約600名在學學生領取獎學金，今天約170人到場領取，自立青年邱稚柃獻唱「左手指月」揭開頒獎序幕，接著穿插自立專題演講、頒獎。雲林地檢署檢察官的自立青年林欣儀說，她父親罹病改變家境，生活中總有很多想做卻礙於現實不敢去做的事，幸有善心人士捐贈獎助學金，給朝向夢想前進的勇氣，體驗到生命終會長出自己想要的樣子。

台中市警察局外勤隊分隊長江明慧也分享成長經驗，她和妹妹一直堅信「如果自己正確的面對或對待苦難，苦難就可以轉變成為令人難以置信的有用的力量」，她自稱是家扶的孩子、以家扶為榮。彰化家扶表示，江明慧2018年起開始認養兩名家扶兒。

陽明交通大學醫學系學生林均嶧的父親罹癌10年，花費龐大醫療費，4年前去世後撫養3個孩子的重擔落在林均嶧媽媽身上，林均嶧和兩名哥哥都會打工和努力讀書爭取獎學金。林均嶧讀高中時獲APX高中數理能力檢定中高級金獎、清華盃化學競賽團體第20名(、學科能力競賽彰雲嘉區化學組第7名、化學奧林匹亞初選銅獎、全國物理探究實作競賽中奪得全國金獎，表現優異，考上醫學院更是兌現13年前他和父親的約定，要學醫服務飽受病痛的人。