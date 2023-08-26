聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化和美老人會破產 繳30萬拿回2千元

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化和美老人互助會8旬老婦是成員，長年繳交的會費收據都放在桶子裡，沒想倒血本無歸。 圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化和美老人互助會8旬老婦是成員，長年繳交的會費收據都放在桶子裡，沒想倒血本無歸。 圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，當時只剩現金420多萬元，卻欠會員7億多元，彰化地院選定律師何崇民擔任破產管理人，29、31日與9月1日將在已閒置的和美老人會分配債權金，因人數眾多分梯次發放，經估算有人繳了30萬元，僅能分得2千多元，最少的只領回1、2百元，會員欲哭無淚。

和美鎮長林庚壬表示，彰化地院選定公辦律師擔任破產管理人，破產人的財產已處分完畢，他所知有繳30萬的會員，大約可領回2100多元，也有人只能領個幾百元，有人抱怨領的錢連坐計程車錢都不夠付，不如不要領，會員若沒領，款項會依法提存法院。

彰化縣議員賴清美說，會員中許多長輩省吃儉用存錢，最後血本無歸成為弱勢關懷戶，有名8旬婦人與丈夫原本各繳了約30萬，丈夫幾年前過世，她沒拿到喪葬互助金，多年來繳款收據都一張張收好，現在僅能領得2千元，真的無語問蒼天。

和美鎮老人會附設互助會1990年成立，只要有會員往生，其他會員就繳交100元互助金；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹助後事。

和美老人會會員最多曾有4000多人，但逐年遞減，最後財務入不敷出，彰化地方法院2020年批准聲請，宣告和美老人會破產。

和美老人會破產管理人何崇民在源道法律事務所臉書貼出公告，表示老人會館所有權人登記為鎮公所，已經辦理移轉交接給鎮公所。

公告表示，會館內部動產去年拍賣，扣除員工勞保費、水電費、電信費等，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，2716名會員將分3天分配債權金。

破產 律師

延伸閱讀

和美老人互助會欠7億 會員分配債權金最多只能拿2千欲哭無淚

影／恆春中元搶孤競技隊伍縮水 文史工作者藏不住式微的憂慮

彰化捷運和美線可行性評估案流標 居民：轉運站先來較實在

竹東光明路行人被撞下山溝 鎮公所拚年底前動工人行道

相關新聞

台中港擴建 上百漁船「封港」抗議

台中港務分公司規畫在南填方區進行擴建港工程，作為風力發電機零組件的放置廠區，昨天有上百艘漁船掛上「還我漁場」、「抗議！還...

彰化和美老人會破產 繳30萬拿回2千元

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，當時只剩現金420多萬元，卻欠會員7億多元，彰化地院選定律師何崇民擔任破...

中捷備用列車 遭不明人士塗鴉

台中捷運綠線的備用列車前晚停放在捷運高鐵台中站尾軌區，遭2名不明人士闖入，兩節列車被大面積噴漆彩色英文字母，中捷公司已報...

條漫當道 台中動漫博覽會開幕

台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年以數位「條漫」為主題，展出韓國、日本與台灣的知名作品，還有結合虛擬實境的沉浸式「條漫」閱...

埔中茶技藝保存人 手工製茶師陳茂淳辭世

南投縣製茶師陳茂淳是南投縣府公告的「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持嚴謹的手工製茶程序，傳承傳統技藝，陳茂淳近日辭世...

幫忙解決枯枝落葉 彰化農機連工人一起出租

彰化縣田尾鄉是「花的故鄉」，每年產生可觀廢棄枯枝落葉，以往農家各自處理，今年很多農民要求合法去化，田尾鄉農會和縣政府今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦