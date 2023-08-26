彰化和美老人會破產 繳30萬拿回2千元

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，當時只剩現金420多萬元，卻欠會員7億多元，彰化地院選定律師何崇民擔任破產管理人，29、31日與9月1日將在已閒置的和美老人會分配債權金，因人數眾多分梯次發放，經估算有人繳了30萬元，僅能分得2千多元，最少的只領回1、2百元，會員欲哭無淚。

和美鎮長林庚壬表示，彰化地院選定公辦律師擔任破產管理人，破產人的財產已處分完畢，他所知有繳30萬的會員，大約可領回2100多元，也有人只能領個幾百元，有人抱怨領的錢連坐計程車錢都不夠付，不如不要領，會員若沒領，款項會依法提存法院。

彰化縣議員賴清美說，會員中許多長輩省吃儉用存錢，最後血本無歸成為弱勢關懷戶，有名8旬婦人與丈夫原本各繳了約30萬，丈夫幾年前過世，她沒拿到喪葬互助金，多年來繳款收據都一張張收好，現在僅能領得2千元，真的無語問蒼天。

和美鎮老人會附設互助會1990年成立，只要有會員往生，其他會員就繳交100元互助金；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹助後事。

和美老人會會員最多曾有4000多人，但逐年遞減，最後財務入不敷出，彰化地方法院2020年批准聲請，宣告和美老人會破產。

和美老人會破產管理人何崇民在源道法律事務所臉書貼出公告，表示老人會館所有權人登記為鎮公所，已經辦理移轉交接給鎮公所。

公告表示，會館內部動產去年拍賣，扣除員工勞保費、水電費、電信費等，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，2716名會員將分3天分配債權金。