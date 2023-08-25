幫忙解決枯枝落葉 彰化農機連工人一起出租

彰化縣田尾鄉是「花的故鄉」，每年產生可觀廢棄枯枝落葉，以往農家各自處理，今年很多農民要求合法去化，田尾鄉農會和縣政府今天舉辦全縣樹枝打碎機示範觀摩會，逾半數基層農會和鄉鎮市公所派員參加，反映出廢棄枯枝落葉是共通的頭痛問題。

縣政府農業處借調小、中、大3款碎木機示範碎木過程，當大型碎木機粉碎50公分以上的樹幹，另一端噴出碎木片，現場瀰漫樟木香氣，示範人員噴灑木質枝條腐化菌，很多人直呼可惜的說「應該拿送去提煉精油較不浪費。」

立法委員陳素月、田尾鄉民代表會主席吳俊樑等人出席，吳俊樑致詞時幽默的說他是營建業者，很需要碎木機，如果鄉農會能借他使用就好了。語畢，全場大笑。

縣議員也是前鄉長劉淑芳表示，田尾鄉每年產生可觀廢棄枯枝落葉，近年環境意識抬頭，去化枯枝落成成了各農家的難題，她接到鄉農會轉達農民反映，轉知縣長王惠美，立馬獲答應補助每部農機1/3費用，加上鄉農會爭取1/3，可大幅減輕農民負擔。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說明農機共享租賃平台訊息，農民可向彰化縣共享租賃平台租用小、中型農機，大型碎木機必須自購。他強調，大型碎木機不包括油壓鐵夾，建議多人合購，使用時另租借油壓鐵夾較划得來。

縣政府農業處農務科長黃松欽表示，今年最後一次的省工高效和碳匯農機補助申請到10月10日截止，農民要把握時間爭取補助，田尾鄉農會推出「連農機帶人力」出租的創舉，租借中型農機連帶人工每日1萬5千元，大型碎木機不出租，透過縣政府申請購買可獲九成補助，透過農會購買獲八成補助，自行購買獲五成補助。