大甲苑裡部分無自來水 蔡其昌爭取延管經費改善

台中市大甲區幸福里東明路、長安路及苗栗縣苑裡鎮玉田里有許多無裝設自來水的用戶，立法院副院長蔡其昌爭取預算，納入前瞻計畫辦理改善，要讓民眾喝健康的水。

蔡其昌今天邀集經濟部水利署、台灣自來水公司、台中市議員施志昌、苗栗縣議員翁杰以及相關單位辦理會勘，期盼自來水延管工程如期如質、順利推動，讓地方民眾用戶的用水無虞、喝健康的水。

蔡其昌表示，為鄉親爭取乾淨、健康的自來水及用水無虞的環境是長期努力的事，自108年起爭取無自來水的大甲區幸福里及鄰近的苑裡鎮玉田里自來水延管工程，爭取編列新台幣9000多萬元經費，第1期延管工程已竣工。

他說，工程完工後，大甲區幸福里地區自來水供水普及率從60%提升至72%，會持續努力讓海線每一個地區都能享有安全、健康、乾淨的自來水使用。

台灣自來水公司第四區管理處長王亮中指出，台中市大甲區幸福里長安路、東明路等延管工程分為3期施作，目前第1期工程已竣工、第2期工程進度約30%，預計10月底前完工通水，第3期工程預計明年進場施工，完工後受益戶數有136戶。