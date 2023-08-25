26歲紀峰瑞加入中市義交 地方樂見年輕新血輪

在一眾中高齡的義交隊伍中，26歲紀峰瑞是在台中市義交大隊中少見的年輕人，他今天表示，能像超人般保護社會安全一直是他的夢想，可以站在十字路口服務大眾很有意義。

每逢上下班的交通尖峰時刻，在台中市重要路段總可以看見身穿橘色制服的義交人員，站在路口協助指揮交通，而眼尖的過往民眾，在繁忙路口看到紀峰瑞的年輕身影，都感覺不可思議，竟有年輕人加入義交行列。

紀峰瑞告訴中央社記者，畢業後曾任民代助理的他，深知地方交通流量大，義交有人力需求，得知近年義交難覓新血，便抱著服務熱誠，加入台中市南屯區豐樂里守望相助隊。

他表示，能像超人一般保護社會安全一直是他的夢想，現在可以站在十字路口為大眾服務，他覺得是一件非常有意義的事情。

紀峰瑞憶及，曾執勤時在路口目睹車輛碰撞事故，沒想到肇事車輛竟逃逸，留下另一方無助在現場，他於是上前協助指揮，避免發生二次災害，待警察到現場處理後才離開，能夠因此幫助人，令他感到開心。

台中市交通義勇警察大隊南屯中隊副中隊長薛淑玲表示，能有年輕人願意投入義交服務，感到非常喜悅，紀峰瑞這幾個月跟著老鳥義交一起執勤，累積經驗後就能獨當一面。

平時關心公共事務的紀峰瑞，今年也將擔任中市府第3屆青年事務諮詢委員會青諮委員。他說，南屯是他的故鄉，除為地方服務、付出外，也盼能為青年爭取權益、發聲，一起成為有為的「台中青年」。