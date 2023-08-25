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嚴尚文魚拓藝術個展 即日起寶熊漁樂碼頭登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
藝術家嚴尚文為國內魚拓公開展示作品第一人，投入魚拓藝術超過40年，即日起至10月1日，在寶熊漁樂碼頭舉辦「嚴尚文魚拓藝術個展」，現場展出52幅作品。記者林佩均／攝影
藝術家嚴尚文為國內魚拓公開展示作品第一人，投入魚拓藝術超過40年，即日起至10月1日，在寶熊漁樂碼頭舉辦「嚴尚文魚拓藝術個展」，現場展出52幅作品。記者林佩均／攝影

藝術家嚴尚文為國內魚拓公開展示作品第一人，自70年代開始鑽研魚拓推廣創作，帶動台灣魚拓風潮，投入魚拓藝術超過40年。即日起至10月1日，在寶熊漁樂碼頭舉辦「嚴尚文魚拓藝術個展」，現場展出52幅作品，包含近百條外來種紅魔鬼巨作、雙髻鯊、鱷雀鱔，甚至綠鬣蜥等拓印作品，令人嘖嘖稱奇。

今天上午，台中市文化局長副局長施純福、潭子區公所區長劉汶軒與藝文界和中部地區校長齊聚一堂，由嚴尚文親自導覽解說作品。

寶熊漁樂碼頭館長吳德利表示，魚拓起初為釣者記錄釣到大魚用途，為了將此釣魚文化傳承，於館內的DIY課程中推廣，以木板的形式拓印明信片及書籤，可郵寄給家人或朋友，也因此與嚴尚文老師結緣，促成這次展覽。

嚴尚文在國內外享有盛名，經常代表台灣與國外同好交流合作，作品曾於國內八大縣市立文化中心巡迴展出，亦曾應邀在巴黎羅浮宮展出作品，包括中華電信電話卡135萬張，創下東港黑鮪魚魚拓競賣111萬佳績等。

「台灣人必須走自己的路」，嚴尚文說，他要建立台灣魚拓文化信念，這次展出作品52件，八成都是近作，包含近百條外來種紅魔鬼巨作、雙髻鯊、鱷雀鱔、綠鬣蜥等拓印作品。

嚴尚文新書「魚拓自然」，是工具書也是魚拓圖鑑，內容闡述他個人美學觀點，反芻拓藝之精髓，創作點滴與實務心得，記錄台灣超過210種物種魚類拓印，堪稱是魚類拓印學習的參考寶典。

9月9日，嚴尚文將親自教學「魚拓實作課程」，從板拓、葉拓到魚拓，一步步實作，無須自備工具，現場實魚魚拓教學，歡迎民眾洽主辦單位報名。

嚴尚文魚拓藝術個展，地點：寶熊漁樂碼頭三樓展覽區(台中市潭子區中山路三段11號04-35013338)，展期即日起至10月1日止，周二、三休館。

藝術家嚴尚文為國內魚拓公開展示作品第一人，投入魚拓藝術超過40年，即日起至10月1日，在寶熊漁樂碼頭舉辦「嚴尚文魚拓藝術個展」，現場展出52幅作品。記者林佩均／攝影
藝術家嚴尚文為國內魚拓公開展示作品第一人，投入魚拓藝術超過40年，即日起至10月1日，在寶熊漁樂碼頭舉辦「嚴尚文魚拓藝術個展」，現場展出52幅作品。記者林佩均／攝影

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