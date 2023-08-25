影／「還我漁場」百艘漁船掛布條 抗議台中港填海擴港

台中港務分公司規劃在南填方區進行擴建港工程，今上百艘漁船掛上「還我漁場」、「抗議！還我漁權」紅布條，航行到錨泊區抗議。漁民說，擴港後漁船得到更外海捕魚，一趟增加40分鐘船程，累積下來油料驚人；台中區漁會要求將漁場還給漁民。台中港務分公司表示，將請漁會提出新事證，持續和漁民研商。

台中港漁民靠捕抓土魠魚、烏魚、白鯧、章魚、螃蟹等漁獲為主要生計，台中市漁船及漁民互助協會理事長陳建鈺抨擊，可以在自家門口抓魚，為何還要開到外海抓？

台中港務分公司表示，規劃南填方區填海造地約60.9公頃，未來提供風機零組件放置廠區，是配合經濟部能源政策需求用地辦理的造地工程。

該工程區已在日前完成漁業補償，經行政院核定的台中港商港範圍內，符合商港法及相關行政程序，且填方區在商港區域範圍內，商港法規定，商港區域內不得採捕水產動植物，漁民權益不受影響。

陳建鈺指出，台中港建擴港高達4666公頃海域及北防波堤延伸等工程，造成漁船單趟進出多40分鐘船程，耗費更多油料，一年累積下來無論油料、時間、漁獲量都是一大損失。

漁民漁船誤入畫設地錨泊區一次裁罰就要10萬、第二次20萬元，第三次要沒入漁業執照，陳建鈺說，這等同宣告漁民的家庭生計破產；台灣是個法治國家，港務公司要使用漁民討海生計空間，卻一張公文就要漁民不能在該區作業，「比共產黨還搶匪，是強取豪奪」。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，唯一訴求台中港務公司還給漁民漁場，也強調台中港所有漁獲量也包含外來漁船，漁獲量並非梧棲漁港在漁船的捕獲量，兩者不可同比，他將提新事證爭取漁民權利。

台中港務公司指出，台中區漁會1996年提出梧棲漁港機漁船漁民受台中港建港影響漁業損失要求補償案，原台中港務局於1999年及2001年分別送專業單位評估，結果均為補償不成立，當時已完成行政程序。