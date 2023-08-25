快訊

深海捕獲「尖牙巨獸」嘴裡長百顆人牙！ 專家曝怪物超反差身分

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

南投手工茶保存者陳茂淳病逝 病中仍不忘技藝傳承

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間埔中茶手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。圖／南投縣文化局提供
名間埔中茶手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。圖／南投縣文化局提供

南投縣製茶師陳茂淳是「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持手工製茶嚴謹，更重視傳統技藝延續，對手工製茶傾囊相授，最近辭世，享年86歲。文化局長林榮森感到不捨，也會延續陳師傅的精神，致力埔中手工製茶文化傳承。

名間鄉是全台最大茶葉產區，「埔中茶」更是手工製茶代表。南投縣文化局表示，縣政府108年1月公告「名間埔中茶」為「傳統知識與實踐類」文化資產，並認定製茶師陳茂淳為保存者。

陳茂淳製茶經驗豐富，共獲得茶葉相關競賽26面特等獎牌、頭獎獎牌數百面，對製茶知識、技術原理，更深諳松柏坑地區茶葉生產各種環境、自然因素。傳統手工製茶技術出類拔萃，受同業推崇。

文化局和台灣藝術大學合作開辦手工製茶傳習課程，由保存者陳茂淳和第二代陳錫周、陳璿吉，示範手工製茶工序，帶領10名學員由淺而深體驗「埔中茶」手工製茶過程，陳茂淳毫無藏私，對製茶技術傾囊相授。

林榮森說，陳茂淳師傅是珍貴的文化資產，7月初帶領兒子教導手工製茶傳習，當時他已經身體不適，仍然心心念念課程的進行，堅持參與。坐在旁邊觀察學員各項工序，學員都深刻感受到陳茂淳的關心，以及對製茶流程的堅持。

陳茂淳因為高齡最近辭世，文化局除了不捨，仍會致力於傳統手工製茶推廣，延續陳茂淳製茶技術和精神，讓名間埔中手工茶代代相傳。

陳茂淳製茶數十年，對手工製茶充滿使命感，7月開辦手工製茶傳習課程，陳茂淳身體不適，仍堅持傳授技藝。圖／南投縣文化局提供
陳茂淳製茶數十年，對手工製茶充滿使命感，7月開辦手工製茶傳習課程，陳茂淳身體不適，仍堅持傳授技藝。圖／南投縣文化局提供
製茶過程繁複辛苦，陳茂淳數十年如一日，嚴謹把關各項製茶工序。圖／南投縣政府提供
製茶過程繁複辛苦，陳茂淳數十年如一日，嚴謹把關各項製茶工序。圖／南投縣政府提供

文化局 文化資產 茶葉

延伸閱讀

南投東埔溫泉區連2天土石流 交通中斷、居民疏散

中台灣區域治理平台 許淑華感謝跨縣市助南投救災

南投手工製茶保存者陳茂淳辭世 文化部將頒贈旌揚狀

新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

相關新聞

台積電中科2奈米廠今都審 台水台電保證：不排擠民生水電

台積電中科2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市都市計畫委員會今日進行審查，台中市長盧秀燕今出席台中國際動漫博覽會開...

台積電中科2奈米廠今都審 環團抗議：勿讓中火發電量遽增

台積電中科2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市都市計畫委員會今日審查。環團今上午到中市府廣場抗議，要求中市府嚴格把...

南投手工茶保存者陳茂淳病逝 病中仍不忘技藝傳承

南投縣製茶師陳茂淳是「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持手工製茶嚴謹，更重視傳統技藝延續，對手工製茶傾囊相授，最近辭世...

不符規定難啟用 彰化死禽畜處理場成廢墟

彰化肉品市場先後斥資1400萬元，設置死廢禽畜生物處理場，2020年已完工，不過中央規定處理場得另闢出入口通行，以免影響...

用陷阱打獵違法 最高罰200萬元

南投縣保育生態有成，林管處在平地陸續記錄到山豬、山羊、石虎等保育類動物，但與人類生活常有衝突。南投縣家畜疾病防治所加強取...

網路賣家慘了！台中抓核食 賣日本烤肉神醬吞百倍罰單

台中市食安處為嚴守核食把關，積極抽驗市售及網路販售日本進口食品，查獲3件網路賣家在蝦皮網站販售被被封為「烤肉神醬」的「日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦