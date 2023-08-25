南投手工茶保存者陳茂淳病逝 病中仍不忘技藝傳承

南投縣製茶師陳茂淳是「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持手工製茶嚴謹，更重視傳統技藝延續，對手工製茶傾囊相授，最近辭世，享年86歲。文化局長林榮森感到不捨，也會延續陳師傅的精神，致力埔中手工製茶文化傳承。

名間鄉是全台最大茶葉產區，「埔中茶」更是手工製茶代表。南投縣文化局表示，縣政府108年1月公告「名間埔中茶」為「傳統知識與實踐類」文化資產，並認定製茶師陳茂淳為保存者。

陳茂淳製茶經驗豐富，共獲得茶葉相關競賽26面特等獎牌、頭獎獎牌數百面，對製茶知識、技術原理，更深諳松柏坑地區茶葉生產各種環境、自然因素。傳統手工製茶技術出類拔萃，受同業推崇。

文化局和台灣藝術大學合作開辦手工製茶傳習課程，由保存者陳茂淳和第二代陳錫周、陳璿吉，示範手工製茶工序，帶領10名學員由淺而深體驗「埔中茶」手工製茶過程，陳茂淳毫無藏私，對製茶技術傾囊相授。

林榮森說，陳茂淳師傅是珍貴的文化資產，7月初帶領兒子教導手工製茶傳習，當時他已經身體不適，仍然心心念念課程的進行，堅持參與。坐在旁邊觀察學員各項工序，學員都深刻感受到陳茂淳的關心，以及對製茶流程的堅持。