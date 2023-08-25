台積電中科2奈米廠今都審 環團抗議：勿讓中火發電量遽增

台積電中科2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市都市計畫委員會今日審查。環團今上午到中市府廣場抗議，要求中市府嚴格把關，台積電新建中科2奈米廠不能影響民生用水，也不能為了供電讓中火燃煤發電量遽增，要求落實環評承諾。

台中市都發局強調，為捍衛市民權益，都委會強烈要求園區擴建須不排擠台中市未來用水、用電的需求，中科管理局已於今年8月提出台水、台電公司的公函，具體承諾擴建案開發及營運期間，維持原有用水、用電需求穩定，都委會將嚴審嚴查，為市民權益把關到底。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，盧秀燕市長去年競選連任時，由環保局長陳宏益代表簽署幾項承諾，其中一點為台中市每年用電負成長2%，但台積電2奈米建廠後，恐會增加全市24%用電量，如今天都審案蒙混過關，簽署的承諾就會跳票，因此要求台積電2030年百分百自發綠電。

岳祥文說，台積電2奈米廠預計每天新增用水9.56萬公噸、約占全市7%，環評雖承諾2035年可達標非生活用水全面使用再生水，但緩不濟急，要求提早時程，且全部用水都要使用再生水。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，台積電2奈米建廠，對中台灣帶來超高耗電與耗水效應，要求媽媽市長盧秀燕嚴格把關都審，捍衛台中市民生用水安全和無煤呼吸權。

都發局指出，本擴建案引進高耗能產業，恐排擠民生用水、用電，中科管理局已於今年8月提出台水、台電公司的公函，具體承諾該擴建案開發及營運期間，維持台中市原有用水、用電需求穩定，都委會將嚴審嚴查，要求中科管理局務必履行承諾，守護環境。

都發局表示，中科二期擴建基地以台中高爾夫球場、機17用地為主，開發面積89.75公頃，已於今年3月13日提送台中市都委會審議，委員會請中科管理局就用水、用電、周邊交通、事業廢棄物等議題，提出具體承諾與因應計畫，並強調中科管理局應妥善處理現有興農球場員工就業權益、會員球證消費權益。