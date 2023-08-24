快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

泰山夜間再喊還錢 街口金科董座胡亦嘉：我也不能動

華山基金會辦K歌大賽 八旬失明長輩展歌喉歡唱

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，志工們還做道具，和為長輩伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。圖／華山基金會提供
華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，志工們還做道具，和為長輩伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。圖／華山基金會提供

華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，縣內300位弱勢長者參加，最後由社頭鄉82歲獨居失明的蕭阿公拿下冠軍，阿公也曾因失明而痛苦度日，但老人家在基金會志工及朋友打氣下，樂觀面對生活，他說「唱歌可以解憂愁，所以特別愛唱歌」。

華山基金會為長輩們舉辦的K歌大賽因疫情停辦三年，今年在社頭鄉紅蟳餐廳重新登場，也提前為長輩們舉辦中秋愛心餐會，讓長輩們感受到過節的溫暖，今天還有立委陳素月、社頭鄉長蕭浚二等人到場與長輩們同樂。

今天參加K歌大賽的長輩都有備而來，華山也特別邀請歷屆參賽得名的「歌王歌后」參加，還安排志工為長輩們做道具、伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。

82歲獨居失明的蕭阿公獲得冠軍，蕭阿公40多歲因病失明，從無法接受失明的痛苦，不知自己的未來該怎麼辦？到慢慢接受，堅強的面對生活，平常獨居的他自己洗衣、煮飯，因個性隨和，也有不少朋友常來探望他，曾拿下第二屆K歌大賽冠軍的他說，非常期待今年再站上舞台，讓更多人聽他唱歌，今天又拿下冠軍，今晚他會開心到睡不著。

華山基金會全台設有近400個愛心天使站，服務近3萬位失能、失智、失依長輩，免費提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務。而彰化縣服務約1700位孤老，近年受景氣影響，捐助減少，目前還有近1千名長輩待認助，現正發起「愛老人，中秋亮起來」公益行動，愛心專線(04)8366755。

華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，志工們還做道具，和為長輩伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。圖／華山基金會提供
華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，志工們還做道具，和為長輩伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。圖／華山基金會提供

長輩 失明 獨居 華山基金會 失智 愛心

延伸閱讀

失明老鼠有超神嗅覺 靠鼻子闖險境 英雄救美

甲子園／夏季大賽封王 慶應高校重視球員自主引風潮

淡水92歲獨居老翁陳屍家中 疑曾跌傷倒臥房門口

毛骨悚然！他「新招」破解獨居女住家密碼 偷裝監視器還設GPS定位

相關新聞

網路賣家慘了！台中抓核食 賣日本烤肉神醬吞百倍罰單

台中市食安處為嚴守核食把關，積極抽驗市售及網路販售日本進口食品，查獲3件網路賣家在蝦皮網站販售被被封為「烤肉神醬」的「日...

新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

國內旅遊市場逐漸恢復，但國外旅客市場還未恢復疫情之前，南投縣政府與苗栗縣、台中市合作，邀請新加坡及馬來西亞旅遊業者到三縣...

日福島核汙水入海 台中禁核食無效？中市府：嚴查核食

日本福島核汙水今天中午排入海，台中市議會國民黨團指台中市食安自治條例禁售日本核災5縣市食品被中央宣告無效，奪走地方政府管...

下周恐又有颱風 卡努颱風重災區居民「剉咧等」

卡努颱風引進驚人雨量，重創南投仁愛鄉，一度因交通中斷淪為孤島，至今仍在搶修復原家園，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農民緊...

中市永續低碳大會考 學子抱回1萬元超商禮券

因應國際減碳趨勢，台中市府為推廣永續淨零理念，自2020年起舉辦永續低碳知識大會考，今年題目更加入國際碳揭露專案（CDP...

理想與現實有落差 彰化公有死廢禽畜處理場成廢墟

死廢畜禽生物處理場是嫌惡設施，政府力推各縣市肉品市場內就地設置避開興建阻力，但規定另闢進出口供化製車通行，結果包括彰化縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦