華山基金會辦K歌大賽 八旬失明長輩展歌喉歡唱

華山基金會今天舉辦彰化區「華山盃愛老人K歌大賽」，縣內300位弱勢長者參加，最後由社頭鄉82歲獨居失明的蕭阿公拿下冠軍，阿公也曾因失明而痛苦度日，但老人家在基金會志工及朋友打氣下，樂觀面對生活，他說「唱歌可以解憂愁，所以特別愛唱歌」。

華山基金會為長輩們舉辦的K歌大賽因疫情停辦三年，今年在社頭鄉紅蟳餐廳重新登場，也提前為長輩們舉辦中秋愛心餐會，讓長輩們感受到過節的溫暖，今天還有立委陳素月、社頭鄉長蕭浚二等人到場與長輩們同樂。

今天參加K歌大賽的長輩都有備而來，華山也特別邀請歷屆參賽得名的「歌王歌后」參加，還安排志工為長輩們做道具、伴舞，現場笑聲連連，場面熱烈。

82歲獨居失明的蕭阿公獲得冠軍，蕭阿公40多歲因病失明，從無法接受失明的痛苦，不知自己的未來該怎麼辦？到慢慢接受，堅強的面對生活，平常獨居的他自己洗衣、煮飯，因個性隨和，也有不少朋友常來探望他，曾拿下第二屆K歌大賽冠軍的他說，非常期待今年再站上舞台，讓更多人聽他唱歌，今天又拿下冠軍，今晚他會開心到睡不著。