中台灣區域治理平台 許淑華感謝跨縣市助南投救災

南投縣長許淑華今天到新竹縣參加「中台灣區域治理平台」首長會議，許淑華感謝各縣市在卡努颱風重創仁愛鄉時，派遣人員、機具協助南投救災和道路搶通，展現跨縣市合作精神，讓南投鄉親深刻感受到台灣人情溫暖。

許淑華說，中台灣區域治理平台由各縣市輪流辦理，從108年至111年度各縣市合作提案共110案，今年新增合作提案共34案，8縣市不但互相學習、緊密合作，更擴大區域力量向中央尋求建議和協助，共同分享成果。

這次卡努颱風重創仁愛鄉，台中市、雲林縣、新竹縣、新北市等縣市派遣救援人員，還提供救援機具與人力，提供立即有效協助，展現區域治理的精神和價值，最難能可貴。

今年8縣市提出34件跨縣市合作計畫，南投縣提出「協調簡化公共運輸計畫案件審核流程」、「放寬幸福巴士彈性里程補貼方式」及「提請中央考量研訂農產品初級加工廠申請許可收費標準」等提案。

交通部公路總局對幸福巴士僅就載客里程進行補貼，從出勤至載客點及自下客點返程路段並無補貼，造成收入不敷成本，影響司機出勤意願，對南投偏鄉交通改善和落實交通正義影響很大，感謝各縣市集體向中央發聲，呼籲交通部將出勤全程里程納入補助里程計畫。