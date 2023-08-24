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彰化竹塘鄉農會兌現前年承諾 社福機構喊讚：講信用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會今天到二林喜樂保育院捐贈物資和捐款。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會今天到二林喜樂保育院捐贈物資和捐款。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉農會兌現前年承諾，今天鄉農會員工帶著白米、普度物資和現金10萬元到二林喜樂保育院，院長林玉嫦感謝竹塘鄉農會平日熱心公益，也盛讚鄉農會總幹事詹光信是「重然諾个查甫人」，信守前年講過的一句話，讓喜樂院生「足感心」。

竹塘鄉農會每月捐贈米餐包、水果冰棒給二林喜樂保育院200多名員工和院生享用，今天鄉農會總幹事詹光信和多名主管、員工帶普度祭品33件、糙纖餐包900顆、現金10萬元，及詹光信自掏腰包捐贈的300公斤竹塘米到喜樂保育院，院生高唱詩歌歡迎。

林玉嫦引用聖經以弗所書「以恩慈相待，存憐憫的心。」稱讚竹塘鄉農會的善行，並說農會聯絡要來捐贈時，她問「以前捐過，為何這次再來？」詹光信回答「是我欠你們的。」林玉嫦不解其意，詹光信提醒說「前年相遇曾講過要來捐贈，你忘了嗎？」林玉嫦恍然大悟。

「詹光信記得自己講過的話而且會實現，真是講話算話，重然諾的查甫人。」林玉嫦說，二林喜樂保育院平常就很受竹塘鄉農會照顧，這次又發動捐款，跨鄉鎮相助，喜樂院生都很感謝。

詹光信表示，他沒像林玉嫦講得那麼好，只是他與喜樂同年出現在這個世界，又默默觀察喜樂院生的家庭經濟好像大多弱勢，就以人饑己饑的想法多幫忙，也號召鄉農會員工100元不算少、1千元不算多，集腋成裘「送愛到喜樂」，但願每個人心裡都充滿喜樂。

農會 普度 捐款

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