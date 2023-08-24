南投東埔溫泉區連2天土石流 交通中斷、居民疏散

信義鄉東埔溫泉區聯外道路昨天發生土石流，土石混合泥水從溪溝滿溢到路面造成交通中斷，今天下午一場降雨，同位置又出現土石流阻斷交通，一旁居民趕緊疏散，機具進駐搶修。

中央氣象局晚間發布豪雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣、雲林縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨發生；南投縣信義鄉「投95線」指標約4.3公里處1條與道路交叉的溪溝疑因下方涵洞堵塞，昨天大量土石、泥水滿溢到路面阻斷交通。

信義鄉今天下午雨勢不小，東埔村長伍金豎接受中央社記者電話訪問表示，昨天溢出泥流的溪溝今天因降雨又出現大量泥流，由於今天下午雨勢較昨天更大，泥流也較昨天更嚴重，一旁居民住家遭泥流侵入，他趕緊到場疏散、勸離2戶共3人到東埔警光山莊暫時安置。

伍金豎說，這處位置昨天出現土石流阻斷道路，東埔溫泉區聯外交通中斷，居民、遊客無法進出，信義鄉公所漏夜搶通，機具今天持續清除土石，但下午這場降雨又沖刷土石下來，再度阻斷溫泉區聯外交通，挖土機趁傍晚雨勢轉小緊急搶修，晚間應可通行。