快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新加坡、馬來西亞兩國觀光業者到南投縣踩線，南投縣推動低碳、生態旅遊的努力，獲得業者肯定。圖／南投縣政府提供
新加坡、馬來西亞兩國觀光業者到南投縣踩線，南投縣推動低碳、生態旅遊的努力，獲得業者肯定。圖／南投縣政府提供

國內旅遊市場逐漸恢復，但國外旅客市場還未恢復疫情之前，南投縣政府與苗栗縣、台中市合作，邀請新加坡馬來西亞旅遊業者到三縣市踩線，20名業者代表到南投縣觀光景點踩線，除了自然、人文美景，南投縣發展低碳、永續旅遊的努力，更讓業者印象深刻。

南投縣長許淑華說，南投是觀光旅遊大縣，新冠疫情解封將持續推廣觀光，透過爭取台灣好行及台灣好玩卡等智慧觀光計畫，讓國內外旅客來南投旅遊更便利。

新馬兩國觀光業者這幾天參觀九九峰動物樂園、清境高空觀景步道、清境農場、半山夢工廠，除了中央山脈、日月潭美景，還有特色觀光工廠行銷南投景點，協助觀光產業早日復甦。

觀光處副處長林秀梅帶領兩國觀光業者參觀合歡山國際暗空公園、鳶峰星空劇場等景點，展現南投縣高山、森林、日月潭等自然美景，及觀光工廠等人文景觀特色。

業者對於南投縣政府及觀光產業近幾年發展觀光旅遊，更不忘生態保育及低碳永續觀念，讓合歡山發展為國際認證的暗空公園，讓兩國觀光業者相當認同，也認為南投的旅遊特色。

林秀梅說，今年下半年將持續到泰國及日本行銷南投觀光，並參加ITF台北國際旅展，以低碳及永續旅遊觀念，邀請國際遊客樂旅南投。南投縣下半年還有「日月潭萬人泳渡」、「南投健行節」、「露營嘉年華」、「世界茶業博覽會」、「巧克力咖啡節」、「南投溫泉季」及「南投燈會」等，強化雙語等國際友善服務，為重振國際觀光做好準備。

新加坡、馬來西亞兩國觀光業者到南投縣踩線，南投縣推動低碳、生態旅遊的努力，獲得業者肯定。圖／南投縣政府提供
新加坡、馬來西亞兩國觀光業者到南投縣踩線，南投縣推動低碳、生態旅遊的努力，獲得業者肯定。圖／南投縣政府提供

馬來西亞 日月潭 新加坡 許淑華

延伸閱讀

廣達集團與新加坡學界合作 推廣5G O-RAN技術

南投獵人使用山豬吊被查獲 面臨最高200萬罰款完蛋了

中市永續低碳大會考 學子抱回10萬元超商禮券

南投庶民特色市場 有百年歷史、更有滿滿眷村情懷

相關新聞

下周恐又有颱風 卡努颱風重災區居民「剉咧等」

卡努颱風引進驚人雨量，重創南投仁愛鄉，一度因交通中斷淪為孤島，至今仍在搶修復原家園，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農民緊...

新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

國內旅遊市場逐漸恢復，但國外旅客市場還未恢復疫情之前，南投縣政府與苗栗縣、台中市合作，邀請新加坡及馬來西亞旅遊業者到三縣...

日福島核汙水入海 台中禁核食無效？中市府：嚴查核食

日本福島核汙水今天中午排入海，台中市議會國民黨團指台中市食安自治條例禁售日本核災5縣市食品被中央宣告無效，奪走地方政府管...

中市永續低碳大會考 學子抱回10萬元超商禮券

因應國際減碳趨勢，台中市府為推廣永續淨零理念，自2020年起舉辦永續低碳知識大會考，今年題目更加入國際碳揭露專案（CDP...

理想與現實有落差 彰化公有死廢禽畜處理場成廢墟

死廢畜禽生物處理場是嫌惡設施，政府力推各縣市肉品市場內就地設置避開興建阻力，但規定另闢進出口供化製車通行，結果包括彰化縣...

彰化長照衛福大樓缺最後一塊拼圖 大村鄉努力解決用地問題

彰化縣已有21鄉鎮市有長照衛福大樓完工或規劃興建中，今年又有4鄉鎮解決土地問題，著手規劃興建，其中永靖鄉是由應靈公管理人王錫堅捐贈土地興建，全縣目前僅剩大村鄉還在努力解決用地問題，缺最後一塊拼圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦