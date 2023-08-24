新加坡、馬來西亞觀光業到南投踩線 這兩點最吸睛

國內旅遊市場逐漸恢復，但國外旅客市場還未恢復疫情之前，南投縣政府與苗栗縣、台中市合作，邀請新加坡及馬來西亞旅遊業者到三縣市踩線，20名業者代表到南投縣觀光景點踩線，除了自然、人文美景，南投縣發展低碳、永續旅遊的努力，更讓業者印象深刻。

南投縣長許淑華說，南投是觀光旅遊大縣，新冠疫情解封將持續推廣觀光，透過爭取台灣好行及台灣好玩卡等智慧觀光計畫，讓國內外旅客來南投旅遊更便利。

新馬兩國觀光業者這幾天參觀九九峰動物樂園、清境高空觀景步道、清境農場、半山夢工廠，除了中央山脈、日月潭美景，還有特色觀光工廠行銷南投景點，協助觀光產業早日復甦。

觀光處副處長林秀梅帶領兩國觀光業者參觀合歡山國際暗空公園、鳶峰星空劇場等景點，展現南投縣高山、森林、日月潭等自然美景，及觀光工廠等人文景觀特色。

業者對於南投縣政府及觀光產業近幾年發展觀光旅遊，更不忘生態保育及低碳永續觀念，讓合歡山發展為國際認證的暗空公園，讓兩國觀光業者相當認同，也認為南投的旅遊特色。