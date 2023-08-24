下周恐又有颱風 卡努颱風重災區居民「剉咧等」

卡努颱風引進驚人雨量，重創南投仁愛鄉，一度因交通中斷淪為孤島，至今仍在搶修復原家園，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農民緊張，公所也緊盯颱風動態評估超前部署；縣府則表示，將依中央發布警戒資訊等規範執行相關應變程序。

仁愛鄉本月初遭受超大豪雨，鄉內多點爆發土石流、洪流，更將全鄉切割成南豐、春陽、廬山、武界、力行、都達等9個孤島，對外交通、通訊、電力等一度中斷，經地方、中央通力合作，災區緊急搶修作業大致完成，進入災民復原家園階段。

未料，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農友等都相當緊張，當地茶農表示，現在正值秋茶採收期，大家都加緊雇工採收製作，要是颱風攪局，又向上次道路中斷，採製進度恐將大受影響，不利秋茶製作及冬茶生產。

而位在台14線71K旁的台灣中油聖本篤站，因曾創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」，為服務居民、遊客用油，目前持續搶修中，對於恐又有颱風襲台，業者無奈的向老天爺拜託「讓颱風『麥擱來』啊！」

林姓業者表示，風災時土石流淹沒加油站及站旁野溪河道，經搶修，加油站現在已重見天日，野溪也清淤約7、8成，就怕颱風又帶來豪雨釀災，真的「剉咧等」，只能祈禱別又造成傷害，仁愛鄉真的經不起風災再次摧殘。

仁愛鄉長江子信說，目前針對卡努風災持續搶修，同時密切注意颱風動態，後續會依氣象局、水保署等單位發布的資訊進行防災部署，人員該撤就撤，而因災後各界愛心湧入，現階段物資充足，但仍會請社會課調查各部落所需的戰備存糧。