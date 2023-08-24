快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周恐又有颱風 卡努颱風重災區居民「剉咧等」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉遭卡努颱風豪大雨強襲，災情嚴重，台14線一度中斷。記者賴香珊／攝影
南投仁愛鄉遭卡努颱風豪大雨強襲，災情嚴重，台14線一度中斷。記者賴香珊／攝影

卡努颱風引進驚人雨量，重創南投仁愛鄉，一度因交通中斷淪為孤島，至今仍在搶修復原家園，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農民緊張，公所也緊盯颱風動態評估超前部署；縣府則表示，將依中央發布警戒資訊等規範執行相關應變程序。

仁愛鄉本月初遭受超大豪雨，鄉內多點爆發土石流、洪流，更將全鄉切割成南豐、春陽、廬山、武界、力行、都達等9個孤島，對外交通、通訊、電力等一度中斷，經地方、中央通力合作，災區緊急搶修作業大致完成，進入災民復原家園階段。

未料，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農友等都相當緊張，當地茶農表示，現在正值秋茶採收期，大家都加緊雇工採收製作，要是颱風攪局，又向上次道路中斷，採製進度恐將大受影響，不利秋茶製作及冬茶生產。

而位在台14線71K旁的台灣中油聖本篤站，因曾創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」，為服務居民、遊客用油，目前持續搶修中，對於恐又有颱風襲台，業者無奈的向老天爺拜託「讓颱風『麥擱來』啊！」

林姓業者表示，風災時土石流淹沒加油站及站旁野溪河道，經搶修，加油站現在已重見天日，野溪也清淤約7、8成，就怕颱風又帶來豪雨釀災，真的「剉咧等」，只能祈禱別又造成傷害，仁愛鄉真的經不起風災再次摧殘。

仁愛鄉長江子信說，目前針對卡努風災持續搶修，同時密切注意颱風動態，後續會依氣象局、水保署等單位發布的資訊進行防災部署，人員該撤就撤，而因災後各界愛心湧入，現階段物資充足，但仍會請社會課調查各部落所需的戰備存糧。

南投縣政府則表示，防範颱風來臨，將依照中央氣象局發布雨量及警報，以及災害防治法及應變中心作業要點等規範執行，皆事先要求府內各機關單位加防災整備及開口廠商先行進駐，必要時進行疏散或撤離及搶修搶險措施。

南投仁愛鄉南豐村「聖本篤加油站」，創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」。圖／本報資料照
南投仁愛鄉南豐村「聖本篤加油站」，創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」。圖／本報資料照

卡努颱風 加油站 土石流

延伸閱讀

準颱風侵台或擦身過的機率曝 粉專指它是關鍵

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

苦瓜比肉貴！颱風豪雨災損飆漲破百 消費者、餐廳業者叫苦

蘇拉颱風最快今晚生成 賈新興估下周這兩天影響台灣最劇

相關新聞

下周恐又有颱風 卡努颱風重災區居民「剉咧等」

卡努颱風引進驚人雨量，重創南投仁愛鄉，一度因交通中斷淪為孤島，至今仍在搶修復原家園，未料下周又恐有颱風來襲，居民、農民緊...

中市永續低碳大會考 學子抱回10萬元超商禮券

因應國際減碳趨勢，台中市府為推廣永續淨零理念，自2020年起舉辦永續低碳知識大會考，今年題目更加入國際碳揭露專案（CDP...

理想與現實有落差 彰化公有死廢禽畜處理場成廢墟

死廢畜禽生物處理場是嫌惡設施，政府力推各縣市肉品市場內就地設置避開興建阻力，但規定另闢進出口供化製車通行，結果包括彰化縣...

彰化長照衛福大樓缺最後一塊拼圖 大村鄉努力解決用地問題

彰化縣已有21鄉鎮市有長照衛福大樓完工或規劃興建中，今年又有4鄉鎮解決土地問題，著手規劃興建，其中永靖鄉是由應靈公管理人王錫堅捐贈土地興建，全縣目前僅剩大村鄉還在努力解決用地問題，缺最後一塊拼圖。

南投庶民特色市場 有百年歷史、更有滿滿眷村情懷

南投市公有零售市場和中興新村第一市場一個是百年菜市場，一個是省府的門面，極具歷史和眷村文化意義，南投市公所和10家攤商參...

疑動物碰觸線路 台中環山、武陵農場逾千戶停電

台中市武陵農場、環山部落今天上午9時許突然停電，台電公司表示，有1347戶停電，經轉供電源，目前尚餘29戶停電，初步了解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦