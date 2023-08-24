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中市永續低碳大會考 學子抱回10萬元超商禮券

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市永續低碳知識大會考今年共3萬2241人次學子參與，今日抽獎，共4575位幸運學子獲獎。記者余采瀅／攝影
台中市永續低碳知識大會考今年共3萬2241人次學子參與，今日抽獎，共4575位幸運學子獲獎。記者余采瀅／攝影

因應國際減碳趨勢，台中市府為推廣永續淨零理念，自2020年起舉辦永續低碳知識大會考，今年題目更加入國際碳揭露專案（CDP）、聯合國氣候變化大會、我國氣候變遷因應法、淨零綠生活等主題，讓學生輕鬆學習永續低碳知識，今年吸引3萬2241人次學子參與，今日共抽出4575名幸運得主，獲得電子禮劵，獎金總額達100萬元。

台中市府祕書長黃崇典表示，台中市積極應對國際永續發展和淨零趨勢，推動「永續淨零政策三部曲」，包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021台中市自願檢視報告」以及公布「2050台中市淨零碳排路徑」。

此外，台中市也著手修訂低碳自治條例為永續淨零自治條例，強化產業、住商、運輸部門的減碳策略，納入教育及生活層面的零碳轉型。

今年永續低碳知識大會考共3萬2241人次學子參與，以國小組參與最為踴躍，填答人次最多前3名分別為南屯文山國小、大甲華龍國小及后里內埔國小，國中組參與超過500人次的有太平新光國中、西區光明國中、清水清水國中及南屯大業國中，另外，高中組則以清水高中最為踴躍。

今日在律師見證下，由黃崇典秘書長抽出總獎金100萬元獎金得主，包括超商電子禮券100元、200元、2000元、5000元、8000元，最大獎為10萬元，共4575位幸運學子獲獎。

台中市 會考 減碳

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