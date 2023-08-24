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理想與現實有落差 彰化公有死廢禽畜處理場成廢墟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場新建死廢畜禽生物處理場房像廢墟。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場新建死廢畜禽生物處理場房像廢墟。記者簡慧珍／攝影

死廢畜禽生物處理場是嫌惡設施，政府力推各縣市肉品市場內就地設置避開興建阻力，但規定另闢進出口供化製車通行，結果包括彰化縣等多數肉品市場找不到合適區位新開進出口，無法啟用死廢畜禽生物處理場，彰化縣肉品市場決定先完成相關設備設施，如果化製車被禁止出入現有進出口，再另想辦法處理。

彰化縣政府爭取補助919萬元給彰化縣肉品市場設置死廢畜禽生物處理場房和設施，預估每年將處理縣內畜牧場死廢畜禽958噸，死廢畜禽生物處理場房2020年完工，接著因應增加設備需要更多電力，肉品市場斥資約500萬元申裝新電線和強化現有電力系統。截至目前，肉品市場陸續完成死廢畜禽共同生物處理場房、生物處理機、場房密閉設施，唯獨沒完成消毒防疫設備。

據了解，彰化縣肉品市場雖設置生物處理場房設施和設備卻沒營運的人力與收費規章，因沒完成消毒防疫設備，整幢廠房和設備連帶無法啟用，原本綠美化的植栽缺乏照料下幾乎全數枯死，廠房區像廢墟，且堆置和丟棄各式各樣廢棄物，變成肉品市場的新髒亂點。

彰化縣肉品市場今天表示，上級規定死廢畜禽生物處理場須另闢進出口供化製車輛通行，不能從現有進出口出入以免發生防疫問題，但肉品市場要另開進出口牽涉周邊道路、都市現況等問題，並非易事，像彰化肉品市場一側是濱河街，另一側是半截無尾巷，周邊農地，找不到合適區位新開進出口直通死廢畜禽生物處理場，因此無法裝設消毒防疫設備噴灑車輛。

相關計畫2019年執行到今年，被檢討規畫前置作業不夠周延，彰化縣肉品市場決定先完成場房等工程及設施，優先處理廠內每天約兩噸的家畜廢棄物，化製車和毛豬載運車、一般車輛使用相同進出口，若被上級禁止，肉品市場再另外購地重建死廢畜禽生物處理場房等設施設備。

廢棄物

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