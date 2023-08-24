彰化大善人捐4千萬土地 蓋長照衛福大樓

彰化縣已有21鄉鎮市有長照衛福大樓完工或規劃興建中，今年又有4鄉鎮解決土地問題，著手規劃興建，其中永靖鄉是由應靈公管理人王錫堅捐贈422坪、市價約４千多萬的土地興建，今天彰化縣長王惠美致贈感謝狀，感謝這位「大善人」的付出。全縣目前僅剩大村鄉還在努力解決用地問題，缺最後一塊拼圖。

彰化縣政府及永靖鄉公所昨天下午舉行「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓土地捐贈感恩會」，由縣長王惠美與鄉長魏碩衛致贈感謝狀給捐出土地的應靈公管理人王錫堅老先生，近五十年前地方捐錢捐地蓋應靈公，現在再把一旁用地捐給公所蓋衛福大樓，傳為美談。

永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓用地在鄉長魏碩衛的努力下，應靈公管理人王錫堅捐贈422坪土地給公所，並將由縣府斥資2億5708萬元興建6層樓高的「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓，規劃1樓為衛生所健康照護空間，2樓不老健身房，3樓為公設民營托嬰中心，4樓為日照中心，5樓為育兒親子館，6樓為社區活動中心及老人健康促進空間。

縣府向中央爭取前瞻基礎建設「城鄉建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，截至今年7月，已爭取補助款共16億1523萬元，將布建51處長照服務據點，已完工共34案，工程施工中有7案，規劃設計階段有10案，計畫完成後全縣將100%達成中央一國中學區一日照布建政策，縣內41個國中學區均有日照中心設立。

彰化衛生局長葉彥伯表示，而全縣26鄉鎮市已陸續佈建結合衛生所的衛福大樓，目前已有21鄉鎮市的衛福大樓已完工或規劃興建中，員林市衛福大樓預計今年也將完工，今年解決土地問題除了永靖鄉，還有田中鎮將利用田中警分局旁的國有財產局土地，埔鹽鄉也有埔鹽國中提供校地，還有和美鎮由公所提供公有地均將規劃興建結合新衛生所的長照衛福大樓。