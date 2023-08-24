南投砸8千萬 改建校園廁所

南投縣校園多是921地震後重建，使用至今已20多年，相當老舊。為提供校園師生乾淨、舒適、安全的廁所環境，南投縣盤點共91校老舊廁所需整建，將分階段改善，先動用8113萬元修繕25校老舊廁所，展現新風貌。

孩子不敢在學校上廁所是非常普遍的現象，尤其是國小低年級學生，原因是學校廁所髒臭讓人害怕，尤其是上大號，還有幼童寧願憋著也不在學校上廁所。

南投縣長許淑華說，她到學校會勘，看到許多廁所過於老舊，採光不足、設備破損，校園環境改善和教學設施充實，才能讓學生安心學習，且大多數學校都是921地震後重建，多數廁所使用超過20年，改建廁所需要龐大經費，她請教育處盤點需要改善的學校，除了向教育部申請經費補助，縣府也會設法自籌配合款。

教育處盤點，老舊廁所整建共有91校，超過全縣一半以上，改善所需經費要3.8億元，將分階段改善，由教育部補助首批25校進行規畫設計、工程發包，總經費8113萬元，教育部補助7971萬元，縣府自籌142萬元。

教育處表示，將盡速協助完成廁所改善，除改善廁所管線、增加通風及採光外，並提倡結合學校美感教育特色，讓廁所成校園新亮點。