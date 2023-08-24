聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投砸8千萬 改建校園廁所

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣永和國小廁所改建後，造型活潑可愛，洗手台也設計成階梯狀，方便大小朋友使用。圖／南投縣政府提供
南投縣永和國小廁所改建後，造型活潑可愛，洗手台也設計成階梯狀，方便大小朋友使用。圖／南投縣政府提供

南投縣校園多是921地震後重建，使用至今已20多年，相當老舊。為提供校園師生乾淨、舒適、安全的廁所環境，南投縣盤點共91校老舊廁所需整建，將分階段改善，先動用8113萬元修繕25校老舊廁所，展現新風貌。

孩子不敢在學校上廁所是非常普遍的現象，尤其是國小低年級學生，原因是學校廁所髒臭讓人害怕，尤其是上大號，還有幼童寧願憋著也不在學校上廁所。

南投縣長許淑華說，她到學校會勘，看到許多廁所過於老舊，採光不足、設備破損，校園環境改善和教學設施充實，才能讓學生安心學習，且大多數學校都是921地震後重建，多數廁所使用超過20年，改建廁所需要龐大經費，她請教育處盤點需要改善的學校，除了向教育部申請經費補助，縣府也會設法自籌配合款。

教育處盤點，老舊廁所整建共有91校，超過全縣一半以上，改善所需經費要3.8億元，將分階段改善，由教育部補助首批25校進行規畫設計、工程發包，總經費8113萬元，教育部補助7971萬元，縣府自籌142萬元。

教育處表示，將盡速協助完成廁所改善，除改善廁所管線、增加通風及採光外，並提倡結合學校美感教育特色，讓廁所成校園新亮點。

廁所 教育部

延伸閱讀

南投仁愛雨災重創廬山 縣府爭取架倍力橋助通行

仁愛鄉雨災31校緊急搶修 許淑華：可如期開學

許淑華要失望了 台東縣議會退回焚化爐垃圾處理提案

影／王瑞德為防災經費再槓中央 許淑華也說話了

相關新聞

當年父親生病 村民捐地捐錢蓋宮廟 今再回捐土地蓋衛福大樓傳美談

彰化縣政府及永靖鄉公所今天下午舉行「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓土地捐贈感恩會」，由縣長王惠美與鄉長魏碩衛致贈感謝狀給捐出...

梧棲資收廠大火 中市府將開罰

台中梧棲一家資源回收廠前天發生大火，共延燒19個小時，毒黑煙遍及台中海線，環保局到場偵測PM2.5最高值達213.9μg...

生前合捐救護車 今成老夫妻鵲橋

彰化田尾園藝專家黃天鶴、黃張吟夫婦3年前，贈送一輛要價290萬元的救護車給彰化縣消防局田尾分隊，後來，黃天鶴臨終前就是搭...

南投砸8千萬 改建校園廁所

南投縣校園多是921地震後重建，使用至今已20多年，相當老舊。為提供校園師生乾淨、舒適、安全的廁所環境，南投縣盤點共91...

獨／后里焚化爐驚現回堵垃圾車龍 垃圾量大中市府將協調分流

台中后里焚化廠兩周前遭雷擊，電腦遭損維修，但今早9時廠區仍未開放民營業者傾倒，垃圾車回堵在廠外，大排長龍，10時左右才陸...

台中大里鬧區遇雨即淹 原來水溝被這3種東西阻擋

台中市大里區中興路二段和新南路口一帶商家林立，近來幾次遇雨即淹，區公所接到民眾陳情，下午開挖找原因，發現是排水溝有水泥結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦