當年父親生病 村民捐地捐錢蓋宮廟 今再回捐土地蓋衛福大樓傳美談

彰化縣政府及永靖鄉公所今天下午舉行「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓土地捐贈感恩會」，由縣長王惠美與鄉長魏碩衛致贈感謝狀給捐出土地的應靈公管理人王錫堅老先生，近五十年前地方捐錢捐地蓋應靈公，現在再把一旁用地捐給公所蓋衛福大樓，傳為美談。

王惠美表示，感謝應靈公管理人王錫堅老先生捐出土地給永靖鄉公所，要興建衛生所暨長照衛福大樓，未來將提供在地鄉親衛生醫療保健、長照及社福更優質的服務，期待未來成為永靖的新地標。

應靈公副主委王武信說，4、50年前，他爸爸住在附近，因身體不舒服，一直都治不好，打算將神明請到家裡扶乩，但神轎卻衝到應靈公這塊地停下來，且指示說這塊土地不乾淨，需要興建廟宇，後來地方民眾也開始募捐蓋宮廟，魏姓地主原要捐出土地興建，後因募捐的錢蓋廟後還有剩餘，就把錢給魏姓地主，等於地是半買半送。

王武信說，當時廟興建完成後沒有戶口，也沒有成立管理委員會，才將土地登記在他大哥王錫堅名下，但哥哥年事已高，希望趕快成立管委會及土地登記問題，在向應靈公請示後，擲得三個聖筊，決定將宮廟旁的土地捐獻給永靖鄉公所，以前是集眾人的力量蓋廟，未來不僅有整合式的長照衛福大樓，也有活動中心可以給大家使用。

王惠美說，彰化26鄉鎮市已規劃佈建社福大樓，將斥資2億5708萬元興建6層樓高的「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓，規劃1樓為衛生所健康照護空間，2樓是不老健身房，3樓為公設民營托嬰中心，家長可以將0到2歲的孩子托嬰，每月只需要1500元，可以大大減輕年輕父母的負擔，4樓為日照中心，5樓為育兒親子館，6樓為社區活動中心及老人健康促進空間，希望能盡早動土，讓彰化縣內的長輩及孩子都能得到最好的照顧。

魏碩衛說，在千辛萬苦努力下終於解決用地問題，永靖將有一棟長照衛福大樓了，感謝王錫堅老先生將這片土地與應靈公管理委員會共同捐贈給公所，也謝謝縣府團隊促成，希望能帶動永靖的發展。